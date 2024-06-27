В Україні хочуть скасувати відключення світла для деяких територій: про які райони йдеться

Кабінет міністрів розглядає можливість внесення змін до порядку застосування відключень електроенергії для певних прифронтових територій. Про це повідомив голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький в інтервʼю hromadske .

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“Зараз Кабінет міністрів працює над можливістю зміни методики застосування відключень для частини прифронтових територій, де й так важка гуманітарна ситуація та є реальна загроза життю через обстріли. Планується, що буде визначена зона, близька до лінії фронту, де відключення більше не застосовуватимуть”, - зазначив голова правління НЕК "Укренерго".

Він додав, конкретні райони, які вже не відключатимуть, будуть визначені вже найближчими днями. Щодо інших регіонів Кудрицький вказав, що уряд вже змінив методику розподілу відключень.

За його словами, раніше регіонам з більшою кількістю критичної інфраструктури, зокрема Києву, залишалося менше потужностей для розподілу між побутовими споживачами, що призводило до більш тривалих відключень. Відповідно, в областях з меншою часткою критичної інфраструктури у споживанні відключення населенню могли бути менш тривалими.

Однак, тепер кожному обленерго призначається певна кількість черг, які розподіляються по всій країні для рівномірного розподілу тягаря відключень. Це дозволяє зменшити нерівність та забезпечити справедливіший розподіл обсягів відключень по всій Україні.

Зазначимо, що в Україні існує офіційний перелік територій, зачеплених війною, який періодично оновлюється за рішеннями Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Він включає окуповані Росією території, території можливих бойових дій, території активних бойових дій та території активних бойових дій, на яких функціонують державні електронні інформаційні ресурси. Втім, зі слів Кудрицького не очевидно, чи буде прив'язане скасування відключень електроенергії до цього документу бодай якимось чином.

Зазначимо, що уряд зобов’язав обленерго забезпечити рівномірну черговість відключення світла ще минулого місяця. Пріоритетне енергозабезпечення передбачено для об'єктів критичної інфраструктури, лікарень, військових підприємств та підприємств, які виконують мобілізаційні завдання.

До 1 липня Державна інспекція енергетичного нагляду має підготувати оновлений перелік об’єктів критично важливої інфраструктури, де не вимикатимуть електроенергію. Перелік буде розділено на літній та зимовий, враховуючи сезонність роботи деяких об'єктів. Крім того, розглядається можливість ручного перемикання в мережі для забезпечення електропостачання об'єктів, які не можуть бути підключені до різних ліній.

Який наразі дефіцит в енергосистемі України

Нагадаємо, що масовані російські атаки призвели до втрати Україною понад 9 ГВт потужностей генерації. Були повністю зруйновані Трипільська, Зміївська ТЕС та ТЕЦ-5 на Харківщині, значно пошкоджені Бурштинська та Ладижинська ТЕС, а з об'єктів гідрогенерації повністю зруйнована в результаті підриву Каховська ГЕС, а Дніпровська ГЕС припинила роботу через наслідки ракетних ударів.

Разом з тим Україна має можливість наразі імпортувати до 1,7 ГВт з-за кордону, що дозволяє дещо стабілізувати ситуацію в енергосистемі та пом’якшити ситуацію з відключеннями електрики. Імпорт відбувається з усіх чотирьох країн Євросоюзу, з якими Україна межує (Словаччина, Румунія, Угорщина та Польща). Крім того, частково електроенергія транспортується в Україну з Румунії мережами Молдови.

Ситуація з забезпечення електроенергією наразі не відрізняється принципово для різних областей, оскільки магістральна мережа здатна доставити її в будь-який регіон. Втім, як зазначає Кудрицький, обсяг дефіциту електроенергії в енергосистемі може варіюватись: уночі він може бути меншим, а найбільшим зазвичай є увечері.

При цьому він додає, що навіть за умови 20% дефіциту потужності, відключення торкнуться не такої ж кількості споживачів, а більшої, адже частина електроенергії завжди резервується для покриття втрат у мережах та забезпечення роботи критичної інфраструктури. Тому у такому випадку відключення можуть торкнутись і 35-40% споживачів.

Зазначимо також, що за словами гендиректора компанії-постачальника електроенергії Yasno Сергія Коваленка, складна ситуація з дефіцитом електроенергії зберігатиметься щонайменше ще 6-8 тижнів, оскільки, крім проблем з генерацією, спостерігається й зростання споживання через спеку.

Джерело фото: ua.depositphotos.com