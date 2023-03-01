В "Укренерго" назвали області, де складна ситуація зі світлом

Станом на 1 березня дефіцит потужності в енергосистемі відсутній вже 18 днів і наразі не прогнозується, проте складна ситуація склалася у прифронтових районах.

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Про це повідомила пресслужба "Укренерго".

Зазначається, що споживання електроенергії на рівні робочого дня. Потреба у електриці країни повністю покривається виробничими потужностями українських електростанцій та незначним обсягом імпорту з Європи.

"Працюють всі види електростанцій в енергосистемі. Відновлено роботу ще однієї з електростанцій, що збільшило доступну потужність в енергосистемі та відповідно її операційну безпеку. Інтенсивно працюють гідроелектростанції, які через водопілля мають багато ресурсів. Сезонно продовжує зростати генерація з відновлюваних джерел енергії", - йдеться у повідомленні.

Ліміти споживання до областей не доводились. Мережевих обмежень у мережах "Укренерго", що спричиняють необхідність обмеження споживачів в областях наразі немає. Але при зміні ситуації в енергосистемі та різкому зростанні споживання можливе застосування відключень.

На Одещині проводяться необхідні заходи для підвищення надійності живлення Одеси та району.

"Складна ситуація у прифронтових областях. Внаслідок обстрілів росіян є пошкодження у магістральних мережах на Дніпропетровщині, а також у мережах операторів систем розподілу у Донецькій та Херсонській областях. Відновлення здійснюються за умов безпекової ситуації для ремонтних бригад", - додали в "Укренерго".

Нагадаємо, міністр енергетики Герман Галущенко заявляв, що без нових ударів Росії по об'єктах енергетичної інфраструктури більше не доведеться запроваджувати обмеження електроенергії. Відключення можуть застосовуватись лише для ремонту.