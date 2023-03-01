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Категорія
Енергетика
Дата публікації

В "Укренерго" назвали області, де складна ситуація зі світлом

В "Укренерго" назвали області, де складна ситуація зі світлом

Станом на 1 березня дефіцит потужності в енергосистемі відсутній вже 18 днів і наразі не прогнозується, проте складна ситуація склалася у прифронтових районах.

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Про це повідомила пресслужба "Укренерго".

Зазначається, що споживання електроенергії на рівні робочого дня. Потреба у електриці країни повністю покривається виробничими потужностями українських електростанцій та незначним обсягом імпорту з Європи. 

"Працюють всі види електростанцій в енергосистемі. Відновлено роботу ще однієї з електростанцій, що збільшило доступну потужність в енергосистемі та відповідно її операційну безпеку. Інтенсивно працюють гідроелектростанції, які через водопілля мають багато ресурсів. Сезонно продовжує зростати генерація з відновлюваних джерел енергії", - йдеться у повідомленні.

Ліміти споживання до областей не доводились. Мережевих обмежень у мережах "Укренерго", що спричиняють необхідність обмеження споживачів в областях наразі немає. Але при зміні ситуації в енергосистемі та різкому зростанні споживання можливе застосування відключень.

На Одещині проводяться необхідні заходи для підвищення надійності живлення Одеси та району.

"Складна ситуація у прифронтових областях. Внаслідок обстрілів росіян є пошкодження у магістральних мережах на Дніпропетровщині, а також у мережах операторів систем розподілу у Донецькій та Херсонській областях. Відновлення здійснюються за умов безпекової ситуації для ремонтних бригад", - додали в "Укренерго".

Фото 2 — В "Укренерго" назвали області, де складна ситуація зі світлом

Нагадаємо, міністр енергетики Герман Галущенко заявляв, що без нових ударів Росії по об'єктах енергетичної інфраструктури більше не доведеться запроваджувати обмеження електроенергії. Відключення можуть застосовуватись лише для ремонту.

Автор:
Ніна Комащенко