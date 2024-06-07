В "Укренерго" оприлюднили графіки відключень світла на 8 червня

У суботу, 8 червня, обленерго в усіх регіонах України застосовуватимуть графіки погодинних відключень світла з 00:00 до 05:00 ранку, а також з 16:00 до 24:00.

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Про це повідомляє пресслужба "Укренерго".

При цьому, як зауважили в компанії, енергоживлення об'єктів критичної інфраструктури, які виконують функцію життєзабезпечення населення, обмежуватись не буде.

Нагадаємо, в ніч з 7 на 8 червня в Україні запрацює ще один блок на одній з АЕС, який дозволить тимчасово покращити ситуацію в енергосистемі.

Графіки відключень

Нагадаємо, 14 травня "Укренерго" вимушена була запровадити контрольовані аварійні відключення в усіх регіонах України через дефіцит потужності внаслідок обстрілів.

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль доручив Міністерству енергетики та "Укренерго" розробити проєкт відповідної урядової постанови щодо справедливих графіків вимкнень споживачів. Він зауважив, що держава продовжує забезпечувати критичну інфраструктуру альтернативними засобами генерації. Окрема увага — забезпеченню автономного живлення закладів освіти.

Голова правління "Укренерго" Володимир Кудрицький пояснив, чому тривалість відключень світла відрізняється по областях України.

За його словами, тривалість відключень напряму залежить від специфіки кожної окремої області та встановлених для неї лімітів енергоспоживання. Головне завдання при складанні графіків віялових відключень – врахувати ці регіональні особливості.

При цьому у Києві частіше, ніж в інших областях України, запроваджують відключення світла через велику кількість критичної інфраструктури. У столиці електроенергії немає іноді по сім годин поспіль.

Водночас енергетики попереджають, що починаючи з другої декади червня, ситуація в енергосистемі України буде складнішою, порівняно з останніми днями травня.

Додамо, для того щоб забезпечити максимально безперебійне електропостачання в осінньо-зимовий період 2024/2025, НАЕК "Енергоатом" продовжує планові ремонти енергоблоків на АЕС. В "Енергоатомі" нагадують, що ремонтна кампанія відбувається щороку відповідно до графіків, які складаються "Укренерго" та затверджуються Міністерством енергетики України.

Фото: ua.depositphotos.com