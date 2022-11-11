- Категорія
- Енергетика
- Дата публікації
-
В "Укренерго" повідомили, де 12 листопада вимикатимуть світло
Планові відключення електроенергії у суботу, 12 листопада, будуть у Києві та семи областях.
Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику.
Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки.Підтримати delo.ua
Про це повідомила пресслужба НЕК "Укренерго".
Так, з 00:00 до 24:00 світло вимикатимуть у Києві, Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Сумській, Харківській та Полтавській областях.
"У інших областях України відключення не прогнозуються. Енергетики роблять все, щоб зберегти енергосистему стабільною і в українців було світло", - йдеться в повідомленні.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Нагадаємо, прем’єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що за час повномасштабного вторгнення Росії уражено понад 400 об’єктів критичної інфраструктури у сфері електро- й теплопостачання в Україні.
Джерело фото: depositphotos.com