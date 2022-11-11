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Енергетика
Дата публікації

В "Укренерго" повідомили, де 12 листопада вимикатимуть світло

В "Укренерго" повідомили, де 12 листопада вимикатимуть світло
Фото: Depositphotos

Планові відключення електроенергії у суботу, 12 листопада, будуть у Києві та семи областях.

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Про це повідомила пресслужба НЕК "Укренерго".

Так, з 00:00 до 24:00 світло вимикатимуть у Києві, Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Сумській, Харківській та Полтавській областях.

"У інших областях України відключення не прогнозуються. Енергетики роблять все, щоб зберегти енергосистему стабільною і в українців було світло", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, прем’єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що за час повномасштабного вторгнення Росії уражено понад 400 об’єктів критичної інфраструктури у сфері електро- й теплопостачання в Україні.

Джерело фото: depositphotos.com