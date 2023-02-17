В "Укренерго" повідомили, де 17 лютого застосовують графіки погодинних відключень

Споживання електроенергії 17 лютого дещо нижче, ніж у четвер, 16 лютого. Дефіцит потужності в енергосистемі відсутній весь робочий тиждень і наразі не прогнозується.

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Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".

"Електростанції виробляють достатньо електроенергії для покриття наявного споживання. Працюють всі види електростанцій в енергосистемі. Переважно у денні години активно працюють електростанції з відновлюваних джерел енергії. Імпорт електроенергії незначний в результаті стабілізації електропостачання в країні", - йдеться у повідомленні.

Через відсутність дефіциту потужності ліміти споживання до областей не доводились, але при зростанні споживання можливе застосування відключень.

В Одесі через пошкоджену інфраструктуру все ще є мережеві обмеження. Через збільшення активності бізнесу, споживання Одеси зростає. Для уникнення перевантаження обладнання застосовуються графіки погодинних відключень. Ремонтні бригади на Одещині працюють безперервно.

Також тривають аварійно-відновлювальні роботи на всіх інших пошкоджених об’єктах.

Нагадаємо, міністр енергетики Герман Галущенко 16 лютого повідомив, що в українській енергосистемі з’явився певний резерв потужності.

Джерело фото: Depositphotos