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В "Укренерго" повідомили, де 17 лютого застосовують графіки погодинних відключень
Споживання електроенергії 17 лютого дещо нижче, ніж у четвер, 16 лютого. Дефіцит потужності в енергосистемі відсутній весь робочий тиждень і наразі не прогнозується.
Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".
"Електростанції виробляють достатньо електроенергії для покриття наявного споживання. Працюють всі види електростанцій в енергосистемі. Переважно у денні години активно працюють електростанції з відновлюваних джерел енергії. Імпорт електроенергії незначний в результаті стабілізації електропостачання в країні", - йдеться у повідомленні.
Через відсутність дефіциту потужності ліміти споживання до областей не доводились, але при зростанні споживання можливе застосування відключень.Підписуйтесь на наш Telegram канал
В Одесі через пошкоджену інфраструктуру все ще є мережеві обмеження. Через збільшення активності бізнесу, споживання Одеси зростає. Для уникнення перевантаження обладнання застосовуються графіки погодинних відключень. Ремонтні бригади на Одещині працюють безперервно.
Також тривають аварійно-відновлювальні роботи на всіх інших пошкоджених об’єктах.
Нагадаємо, міністр енергетики Герман Галущенко 16 лютого повідомив, що в українській енергосистемі з’явився певний резерв потужності.
Джерело фото: Depositphotos