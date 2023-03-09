В "Укренерго" повідомили, де найскладніша ситуація після ракетної атаки

Ліквідація наслідків 15-ї терористичної атаки росіян на енергосистему триває, найскладніша ситуація на Харківщині та Житомирщині.

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Про це повідомила пресслужба НЕК "Укренерго".

У Житомирській області вдень 9 березня вдалося відновити живлення критичної інфраструктури, тривають ремонтні роботи в магістральній та в розподільчих мережах. Зазначається, що обстріли пошкодили обладнання, яке було відремонтовано після попередніх терористичних атак.

"Зважаючи на складність отриманих пошкоджень в цьому регіоні, було визначено комплекс ремонтних робіт, які можуть тривати до двох тижнів. Водночас ми будемо робити все можливе, щоб скоротити цей термін. Для забезпечення живлення в області впроваджується графік планових відключень", - йдеться уповідомленні.

Також фахівці працюють над відновленням енергопостачання Харківщини. Там наразі заживлена критична інфраструктура (тепло- та водопостачання), опрацьовуються резервні схеми заживлення споживачів. Очікується, що протягом декількох днів ситуація з енергопостачанням в цьому регіоні буде стабілізована.

Крім того, запроваджені планові графіки відключень на Одещині.

Нагадаємо, вночі 9 березня російські війська завдали чергового масованого удару по енергетичній інфраструктурі України. Зафіксовано обстріл енергетичних об'єктів у семи регіонах.