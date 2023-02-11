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В "Укренерго" повідомили, в яких областях 11 лютого застосовуються аварійні відключення електроенергії
Цієї ночі було завдано чергового удару по енергосистемі України. Є влучення в ТЕС та об'єкти магістральних мереж. Ситуація в енергосистемі складна, але контрольована.
Про це повідомила пресслужба НАК "Укренерго".
"Більше ніж добу ворог безперервно атакує енергетичні об’єкти нашої країни. Сьогодні вночі відбулась 17 атака ворожих дронів в південному та південно-східному регіонах. На жаль, знову є влучання по теплоелектростанціях та об’єктам магістральних мереж. Завдяки професійній роботі аварійних бригад, вдалося оперативно заживити споживачів за резервними схемами та уникнути аварійних знеструмлень", - зазначають в "Укренерго"
Там підкреслюють, що ситуація в енергосистемі внаслідок атаки ракет та дронів складна, але контрольована.Підписуйтеся на наш YouTube канал
В Харкові у зв’язку з пошкодженням енергетичних об’єктів застосовані аварійні відключення.
Також через мережеві обмеження, які введені після пошкодження ворогом об’єктів магістральних мереж, при зростанні споживання можливі аварійні відключення в Хмельницькій, Житомирській, Київській областях та м.Київ.
Крім того, на Одещині фахівцям “Укренерго” разом з обленерго вдалося ввести в роботу частину обладнання, продовжуються роботи над поверненням регіону енергоживлення.
Зазначимо, раніше в "Укренерго" повідомили, що масштаб пошкоджень внаслідок чергової атаки РФ по об'єктах критичної інфраструктури України 10 лютого значний, росіяни змогли пошкодити декілька теплових та гідроелектростанцій у шести областях.
Крім того, вночі 11 лютого у Криворізькому та Нікопольському районах зафіксовано влучання дронів у об'єкти енергетичної інфраструктури.