В "Укренерго" повідомили, як діятимуть графіки відключень електроенергії 14 червня

У пʼятницю, 14 червня, по всій Україні обленерго будуть застосовувати графіки погодинних відключень з 18:00 до 22:00.

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Про це повідомила пресслужба Укренерго.

У компанії додали, що енергоживлення об'єктів критичної інфраструктури, а також підприємств, які імпортують 80% електроенергії для своїх потреб, не обмежується.

Нагадаємо, у четвер, 13 червня, по всій Україні обленерго будуть застосовувати графіки погодинних відключень з 20:00 до 22:00.

"Енергоатом" виведе в ремонт енергоблок АЕС

Найближчими днями в енергосистемі очікується дефіцит генерації, оскільки "Енергоатом" виведе у ремонт ще один енергоблок АЕС.

"Враховуючи це, а також зростання споживання електроенергії у липні, дефіцит генерації в енергосистемі може збільшитись. Але, з іншого боку, саме такий графік ремонтів дозволить восени максимально скоротити тривалість вимушених відключень електроенергії", - йдеться у повідомленні пресслужби.

Нагадаємо, на початку червня ситуація в енергосистемі України погіршилася, порівняно з останніми днями травня, через виведення у плановий ремонт двох блоків атомних електростанцій.

Зауважимо, Україна більше не може собі дозволити планові ремонти атомних станцій під час опалювального сезону.

Тому енергоблоки українських АЕС взимку працюватимуть на максимумі та нарощуватимуть коефіцієнт використання встановленої потужності.

Фото: ua.depositphotos.com