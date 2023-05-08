В “Укренерго” розповіли, чи вплинула нічна атака на ситуацію в енергосистемі

​​ Нічна атака дронами не завдала пошкоджень магістральній енергетичні інфраструктурі України. Однак через російські обстріли уздовж лінії фронту та прикордонних районів є пошкодження у розподільчих мережах у Донецькій, Харківській, Херсонській, Сумській та Чернігівській областях.

На Сумщині без енергопостачання залишаються близько 1 тис. споживачів, на Чернігівщині – близько 1,2 тис. споживачів, повідомили в "Укренерго".

На Херсонщині росіяни обстріляли об’єкт генерації, триває відновлення живлення споживачів, а на Дніпропетровщині вже повернули енергопостачання 4,5 тис. споживачів, які були знеструмлені через російські обстріли.

В компанії зазначили, що виробництво електроенергії наразі повністю покриває споживання. Друга хвиля водопілля іде на спад, але гідроелектростанції продовжують активно працювати. Крім того, сезонно збільшили виробництво електроенергії сонячні та вітрові електростанції.

Триває експорт в Молдову у нічні та денні години, також відсьогодні відновився експорт у Польщу. В Україну імпорту не відбувається. На всіх пошкоджених російськими атаками об’єктах магістральних мереж тривають активні ремонтні роботи.