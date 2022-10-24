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В "Укренерго" розповіли, де в Україні сьогодні вимикатимуть світло
24 жовтня НЕК "Укренерго" знову запроваджує обмеження споживання електроенергії у багатьох регіонах країни. Найбільший обсяг віялових відключень світла буде у Києві та Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській областях. Також буде обмежено споживання електроенергії у Харківській, Полтавській, Сумській областях.
Про це повідомила пресслужба НЕК "Укренерго".
"Для підтримки стабільної роботи енергосистеми Диспетчерський центр "Укренерго" вимушений ввести тимчасове контрольоване обмеження споживання електроенергії в Харківській, Полтавській, Сумській областях", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що найбільший обсяг обмеження буде застосовано в Києві та Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській областях.Підписуйтеся на наш YouTube канал
В "Укренерго" підкреслили, що такі заходи допоможуть знизити навантаження на електромережі та дадуть енергетикам час для ремонту пошкодженого терористичними атаками обладнання.
"Будь ласка, тримайте телефони зарядженими і передавайте інформацію тим, хто не користується соцмережами. Пам’ятайте, що ваше ощадливе енергоспоживання може допомогти уникнути примусових відключень", - наголосили в "Укренерго".
Зазначимо, на сайті ДТЕК Київський електромережі є спрощений графік адрес стабілізаційних відключень електроенергії.
"Ми розділили всіх споживачів електроенергії Києва на 3 групи і зробили графік, шо допоможе простіше знаходити свою адресу за допомогою зручного пошуку. Кожна група буде відключатися в визначений проміжок часу, поки буде діяти розпорядження НЕК "Укренерго" на проведення стабілізаційних відключень. Щоб зрозуміти в який час протягом доби у вас можливе відключення електроенергії – вкажіть свою адресу та отримайте графік можливих відключення протягом дня та тижня", - зазначили в ДТЕК Київський електромережі.
Покрокова відеоінструкція тут.
Нагадаємо, НЕК "Укренерго" повідомило, що 22 жовтня рашисти здійснили ще одну ракетну атаку на енергетичні об’єкти України. Масштаб пошкоджень може перевищувати наслідки атаки 10-12 жовтня.
Щоб уникати віялових відключень, "Укренерго" просить ощадливо споживати електроенергію впродовж всього дня і особливо в пікові години споживання - з 6:00 до 11:00 та з 17:00 до 23:00.