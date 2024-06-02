В "Укренерго" розповіли про графіки відключення світла на 2 червня: коли вимикатимуть

У неділю, 2 червня, по всій Україні знову будуть запроваджені графіки відключення світла.

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Про це повідомила пресслужба компанії.

"2 червня, з 01:00 до 05:00 та з 19:00 до 24:00 для побутових та промислових споживачів в усіх регіонах України будуть діяти ліміти на споживання електроенергії", - йдеться в повідомленні.

При перевищенні лімітів обленерго можуть застосовувати графіки погодинних відключень.

При цьому енергоживлення об'єктів критичної інфраструктури, які виконують функцію життєзабезпечення населення, не обмежується.

В "Укренерго" закликали населення ощадливо споживати електроенергію, адже це суттєво зменшить навантаження на енергосистему і допоможе мінімізувати застосування планових відключень.

За оновленою інформацією від "Укренерго", сьогодні, 2 червня, з 09:00 та протягом всієї доби для промислових і побутових споживачів по всій Україні, крім Волині, Закарпаття та Львівщини, діють аварійні відключення.

Причина – важка ситуація в енергосистемі внаслідок нової атаки росіян на об'єкт мережі системи передачі електроенергії. Наслідки усуваються.

В свою чергу у ДТЕК повідомили, що застосовані екстрені відключення у Києві, Київській області, Одещині, Дніпропетровщині, Донеччині.

"На жаль, важка ситуація в енергосистемі після обстрілів РФ триває. Тому за вказівкою "Укренерго", застосовуються екстрені відключення", - йдеться в повідомленні.

Чому графіки відключень знову повернулись

Нагадаємо, з 22 березня по 8 травня росіяни п’ять разів цілеспрямовано атакували всі великі теплові та гідроелектростанції, а в ніч на 1 червня відбулась шоста атака на енергооб’єкти у декількох областях України.

Крім того, російські війська атакували гідроелектростанції "Укргідроенерго". Через це було тимчасово перекрито рух греблею ДніпроГЕС.

В свою чергу у ДТЕК повідомили, що ворог обстріляв дві ТЕС - серйозно пошкоджено обладнання. Енергетики працюють над ліквідацією наслідків атаки.

"Це вже шоста масована атака на теплоелектростанції ДТЕК за 2,5 місяці", - йдеться в повідомленні компанії.

Через значні пошкодження ТЕС і ГЕС не можуть виробляти стільки ж електроенергії, як до початку цих атак.

Крім того, навесні та влітку на електростанціях проводяться планові заходи з технічного обслуговування енергоблоків. Це передбачені законодавством заходи, які відбуваються щорічно. Вони необхідні для підготовки енергоблоків до роботи під високим навантаженням наступного опалювального сезону.

"Це може впливати на збільшення або зменшення дефіциту в енергосистемі, але не є його основним чинником. Дефіцит в енергосистемі спричинений руйнацією обладнання українських теплових та гідроелектростанцій внаслідок російських обстрілів", - йдеться в повідомленні компанії.

Також в "Укренерго" називають виведення на планове обслуговування атомних блоків необхідним заходом, який неможливо скасувати або відтермінувати.

"Адже від успішності проведення ремонтної кампанії влітку залежить не тільки ефективна робота атомних станцій наступної зими, підготовка до якої триває зараз, а й в цілому ядерна безпека", - зауважують в компанії.

Нагадаємо, 14 травня "Укренерго" вимушена була запровадити контрольовані аварійні відключення в усіх регіонах України через дефіцит потужності внаслідок обстрілів.

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль доручив Міністерству енергетики та "Укренерго" розробити проєкт відповідної урядової постанови щодо справедливих графіків вимкнень споживачів. Він зауважив, що держава продовжує забезпечувати критичну інфраструктуру альтернативними засобами генерації. Окрема увага — забезпеченню автономного живлення закладів освіти.

Фото: ua.depositphotos.com