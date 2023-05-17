В "Укренерго" розповіли про можливі відключення електроенергії влітку

Дефіцит електроенергії, який може виникати протягом літа, може бути врегульований кількома способами. Відключення електроенергії населенню – останній спосіб у переліку по пріоритетності.

Про це розповів голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький в ефірі телемарафону.

За його словами, найбільш очевидний спосіб збалансування української енергосистеми буде імпорт електроенергії з країн Європи. Другий – це збільшити до максимуму теплову та гідрогенерацію тих енергоблоків, які не не будуть виведені у плановий ремонт і не є пошкоджені російськими ракетними обстрілами.

Кудрицький також закликав українців заощаджувати електроенергію, особливо у вечірні години – із 7-ї по 10-ту вечора.

Для цього достатньо дотримуватися переносити використання потужних приладів з пікових ранкових та вечірніх годин на нічні, коли споживання низьке і не включати одночасно потужні прилади.

Нагадаємо, минула нічна масована атака росіян по Україні не завдала нових пошкоджень енергетичній інфраструктурі. Втім обстріли прифронтових регіонів пошкодили одну з магістральних ліній електропередачі, яка здійснює видачу потужності електростанції на Сході країни. Тому “Укренерго” просить українців обмежити споживання електроенергії з 19.00 до 22.00 години.