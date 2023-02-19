В "Укренерго" розповіли про стан енергосистеми: де можуть бути відключення світла

Споживання електроенергії 19 лютого найнижче за весь тиждень, дефіцит потужності в енергосистемі відсутній і не прогнозується.

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Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".

"Зростання споживання прогнозується ввечері та завтра на ранок. Зараз для енергосистеми є надзвичайно важливим уникати як пікових навантажень, так і провалів у споживанні. Просимо розподіляти користування енергоємними приладами впродовж доби", - йдеться у повідомленні.

Всі електростанції працюють.

Ліміти споживання до областей не доводились через відсутність дефіциту в потужності в енергосистемі. Водночас у разі зміни ситуації та при зростанні споживання можливе застосування відключень.

Відключення за графіком все ще вимушено застосовуються через мережеві обмеження в Одесі та Одеському районі. Також погодинні відключення можливі в окремих районах Києва та Київської області у зв’язку з проведенням обленерго ремонтних робіт.

Без вихідних тривають ремонтні роботи на Одещині та в інших регіонах, де магістральні мережі неодноразово були атаковані ракетами та дронами росіян.

Нагадаємо, голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький повідомляв, що завдяки покращенню протиповітряної оборони та "зниженню можливостей Москви завдавати ударів" по критичній інфраструктурі найгірше в ситуації з електроенергією, ймовірно, вже позаду, але "розслаблятися не варто".