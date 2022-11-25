В "Укренерго" спрогнозували, коли замість аварійних знову будуть застосовувати планові відключення світла

Всі три атомні станції, що розташовані на неокупованій території, через 1-2 дня вийдуть на свою нормальну планову потужність. Після цього можна вже буде перевести споживачів замість аварійних на планові графіки відключення електропостачання.

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Про це 25 листопада повідомив голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицьки в ефірі телемарафону "Єдині новини".

"Найскладніший етап після цієї атаки наша енергосистема вже пройшла. Всі області заживлені, енергосистема знову з’єднана з енергосистемою Євросоюзу. Всі три атомні станції, що розташовані на неокупованій території, працюють", — зазначив Кудрицький.

Він додав, що якщо будуть нові атаки на об'єкти енергосистеми, то "Укренерго" буде діяти так само, як і зараз. Голова правління НЕК упевнений, що українським енергетикам вдасться відновлювати постачання е/е знову і знову. При цьому швидкість відновлення залежить від масштабів руйнувань.

Нагадаємо, Російська Федерація 23 листопада здійснила черговий ракетний обстріл об'єктів електроенергетики. Внаслідок цього в ряді регіонів запровадили екстрені відключення електроенергії.

Зокрема, майже добу 70% столиці залишалися без світла. Крім того, через російські ракетні удари по всьому Києву призупиняли водопостачання.