В условиях дефицита угля Кабмину необходимо установить четкую стоимость газа для станций, производящих энергию, — эксперты

Дефицит каменного угля привел к тому, что ТЭС для производства электроэнергии вынуждены использовать природный газ.

Это повышает стоимость произведенной электроэнергии в 2-3 раза, в результате чего производители работают в убыток. Об этом сообщается на сайте Профсоюза работников угольной промышленности.

“Обычно в Украине треть электроэнергии производят угольные теплоэлектростанции. С начала декабря, в условиях дефицита "черного золота", их доля в производстве упала ниже 25%, а доля АЭС, напротив, превысила 60%. Еще около 3% энергии Украина импортирует из Беларуси. Параллельно ТЭС и ТЭЦ на угле отапливают украинские города. И чтобы не снижать температуру в помещениях, вместо дефицитного угля используют газ. В настоящее время перешли на голубое топливо киевские ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 и харьковская ТЭЦ-5. Себестоимость тепла и электроэнергии из газа в 2-3 раза выше, чем из угля (в зависимости от цен)”, — говорится в материале.

Из-за резкого повышения стоимости газа ТЭС и ТЭЦ терпят значительные убытки. При этом фиксированная цена на газ, используемый для выработки электроэнергии, до сих пор не установлена. Подобное решение должен принять Кабинет министров Украины.

“Энергетические компании обращались к правительству, Минэнерго, НКРЭКУ и другим органам власти для принятия решений, которые позволят получать газ по экономически обоснованной цене. Однако до сих пор это решение не было принято”, — говорится в статье.

Ситуация, при которой производство энергии остается убыточным, тянется с октября. Как сообщает издание "Сегодня", в Украине газ на биржах сейчас торгуется дороже 36 000 грн за тысячу кубометров, при этом точку безубыточности станции возможно достигнуть только при цене 12 000 грн за 1000 кубов голубого топлива.

“Фиксированная цена в 12 тысяч гривен за тысячу кубов газа — сегодня это та стоимость на голубое топливо, которая обеспечит безубыточную работу генерирующих предприятий и возможность успешно поддерживать баланс энергетической системы Украины в целом”, — отмечают эксперты.