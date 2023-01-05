Мережі АЗС знизили ціни на пальне

Деякі роздрібні мережі АЗС з 4 по 5 січня знизили ціни на пальне. Про це пише видання Enkorr з посиланням на данні консалтингової групи А-95.

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На станціях ОККО і WOG бензин марки А-95 здешевшав на 1 грн/л, до 52,00 грн/л. Вартість бензинів А-95 з покращеними показниками якості у цих мережах також знизилась на 1 грн/л, до 54 грн/л.

На стільки ж здешевшав бензин А-95 преміум у мережах «Рур груп» (до 51,99 грн/л) і Prime (до 49 грн/л).

Дизпальне у мережах Prime і VostokGaz здешевшало на 0,5 і 1 грн/л, до 53,00 і 53,99 грн/л відповідно.

Зміна роздрібних цін на бензини і дизельне пальне на АЗС з 4 по 5 січня, грн/л. Данні групи "А-95"

Нагадаємо, ціни на пальне почали знижуватися з початком сезону новорічних свят. Разом з цим експерти та учасники ринку очікують певну турбулентність з поставками палива в лютому після вступу в дію ембарго ЄС на поставки нафтопродуктів з Росії.