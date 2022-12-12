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Влада Одещини "дуже обмежить" інформування населення про можливості подачі електроенергії: яка причина
Одеська обласна військова адміністрація обмежить інформування населення про можливості та час подачі електроенергії через відстежування таких даних ворогом задля нанесення повторних ударів по об'єктах енергетичної інфраструктури. Про це сказав у короткому відеозверненні, опублікованому в Telegram, начальник ОВА Максим Марченко.
"Щодо подачі електроенергії та, особливо, відновлення пошкоджень: ворог використовує будь-яку інформацію про хід ремонтних робіт для нанесення повторних ударів, а також планування нових", - зазначив він.
Тому, за словами Марченка, через чутливість такої інформації оприлюднювати її будуть "дуже обмежено". Керівник області закликав поставитися до цього з розумінням і довіряти владі, "адже коли ситуація з електропостачанням покращиться, кожен з нас і так це відчує".
Нагадаємо, що в результаті атаки російською армією дронами-камікадзе енергетичної інфраструктури Одеської області у ніч на 10 грудня обласний центр та навколишні населені пункти повністю залишалися без світла більше двох діб. Також були перебої і з водопостачанням та опаленням.Підписуйтеся на наш YouTube канал
В обладміністрації при цьому заявляли, що для повного відновлення наслідків удару по енергооб’єктам в Одеській області може знадобитися близько двох-трьох місяців. При цьому мова не йде про припинення постачання електроенергії побутовим споживачам на місяці, тому місцева влада закликала громадян не панікувати.