Внаслідок обстрілу одна з ТЕС припинила виробництво електроенергії

Внаслідок ворожих обстрілів 24 серпня зупинилася одна з теплоелектростанцій "ДТЕК Енерго", яка зазнавала неодноразових атак раніше. Обладнання станції серйозно пошкоджене.

Про це повідомила пресслужба ДТЕК.

Там зауважують, що ворог продовжує здійснювати терористичні атаки по цивільних та енергетичних об'єктах України.

"Сьогодні, 24 серпня, внаслідок обстрілів постраждала одна з теплоелектростанцій "ДТЕК Енерго", яка зазнавала неодноразових атак раніше", - йдеться у повідомленні компанії.

Зазначається, що жертв серед цивільних немає, але серйозно пошкоджено обладнання підприємства.

"Після припинення обстрілів енергетики зможуть розпочати ліквідацію наслідків атаки та відновлення роботи обладнання", - зауважили в ДТЕК.

Там додали, що продовжують робити все можливе для підтримання надійної роботи української енергосистеми в умовах атак ворога та розпал підготовки до опалювального сезону.

Наразі компанія синхронізує свої дії з НЕК "Укренерго".

Усього з вересня минулого року енергетичні підприємства "ДТЕК Енерго" були атаковані 34 рази. Внаслідок них 3 енергетиків загинуло, 28 були поранені. Також були загиблі та поранені серед працівників підрядних організацій та рятувальників.

Ситуація з енергетикою в Україні

Частина українських енергоблоків наразі перебувають у ремонтах, у звʼязку з чим виробництво електроенергії зменшено.

За даними уряду, вже відремонтовано 62% енергоблоків теплоелектростанцій від запланованого, для теплоелектроцентралей цей показник складає 70%. Також відремонтовано чи перебувають в ремонті 32 агрегати гідроелектростанцій. Своєю чергою "Укренерго" полагодило магістральні мережі на майже 80%. Високовольтні підстанції вдалося відновити до рівня довоєнного стану.

Однак через спекотну погоду споживання електроенергії в Україні зросло, що збільшує навантаження на енергосистему. Цьогоріч літні рекорди споживання фіксували вже кілька разів, 16 серпня, а потім 21 серпня.

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