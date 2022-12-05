Вступ в дію ембарго ЄС щодо російської нафти викликав перебої в поставках дизпалива в Україну

В понеділок 5 грудня вступило в дію ембарго Європейського союзу щодо російської нафти. Експерти та учасники ринку кажуть, що найближчі декілька місяців з поставками пального в Україну можуть бути перебої, до тих пір поки в ЄС не завершиться переорієнтація поставок нафти з інших джерел.

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Директор консалтингової групи "А-95" зазначає, що в Болгарія припинила відвантаження пального в Україну через невизначеність роботи єдиного в країні НПЗ, котрий належить російській компанії "Лукойл". Тим часом в Італії спостерігається турбулентність на фоні націоналізації "лукойлівського" нафтопереробного заводу ISAB.

В Румінії поставки нафти танкерами затримуються через погодні умови та ремонт резервуарів в порту Констанца, а в Польші є обмеженність ресурсу та зриви в графіках поставок через велику завантаженість залізниць, зорема через збільшення поставок вугілля.

"Є й загальні для усіх проблеми. Російську нафту заміщують іншими сортами, які переважно більш легкі. Тобто відбір середніх дистилятів – дизелю та авіагасу – менший. А саме це найбільш популярні позиції у Європі. З позитиву – збільшення випуску бензину, з ним ситуація на ринку набагато краща", - зазначає Куюн.

За його словами, вищевказана турбулентність привела до збільшення премій трейдерів та цін на послуги з транспортування пального.

"Нас чекають 2-3 місяці турбулентності, поки європейський ринок не адаптується спочатку до нафтових, а потім й нафтопродуктових санкцій. А наразі виглядає так, що ми ці санкції відчули першими. Питання навіть не в ціні, а в наявності продукту. Так, ми маємо усі можливості привезти, головне, щоб було що. Тому не варто поспішати хейтити наших союзників за стелю у 60 долларів за баррель на російську нафту. Питання не в ціні, а у тому, щоб не було дефіциту. Бо отримаємо й дефіцит, й космічні ціни. Цей період треба просто пройти, як ми свого часу пройшли набагато більш складний етап перебудови ринку навесні. Бо нам довелось замістити 100% довоєнних джерел постачання, а Європі належить знайти "всього" 40%", - підкреслив Куюн.

Засновник групи "Прайм" Дмитро Льоушкін каже, що станом на понеділок 5 грудня у трейдерів є проблеми з закупкою пального в Румунії, Болгарії та Польщі.

"Раніше європейці купували багато російського ресурсу який продавався за документами інших країн. Танкери виходили з Новоросійська причалювали в турецьких портах, там російській нафті та нафтопродуктами робили турецькі документи, а після цього цей ніби то турецький ресурс вже продавався в ЄС. Через це ніхто не знав скільки саме російського ресурсу в ЄС. Зараз, санкції вступили в дію, і почалися проблеми з поставками в Болгарії, Румунії та Польщі", - каже бізнесмен.

За його словами, складнощів трейдерам додають також черги на кордонах. На кордоні з Румунією великі колони бензовозів можуть стояти по кілька днів. Льоушкін вважає, що турбулентність на паливному ринку триватиме 1-1,5 місяця.

"В ЄС дуже потужна економіка, у них є ресурс, щоб перекупити та перенаправити поставки нафти з інших напрямків", - каже бізнесмен.

Аналітик профільного видання "НафтоРинок" Олександр Сіренко зазначає, що не дивлячись на певні проблеми в нафтопереробних заводів, котрі традиційно працювали на російській нафті дефіциту пального бути не повинно.

"Санкції вступили в дію, але про це ембарго було оголошено ще пів року тому. Країни та бізнес мали вдосталь часу підготуватися. Так, є проблеми в тих хто традиційно купував російську нафту, але ембарго на російські нафтопродукти ще не вступило в дію - воно працюватиме з 5 лютого. Тож ЄС досі може купувати російський дизель", - каже Сіренко.

За його словами, в Україні з другої половини листопада впало споживання дизельного пального через закінчення польових робіт, тоді як поставки в листопаді виросли на 10% в порівнянні з жовтнем.

Сіренко каже, що найбільші оператори АЗС припинили торгувати пальним в опті, очікуючи напливу клієнтів. Тим часом ринок очікує завершення переорієнтації поставок пального на АЗС групи "Приват", а націоналізовані АЗС "Укрнафти" досі не налагодили логістику поставок.

Експерт вважає, що на фоні зростання поставок пального в Україні та зниження його споживання розмови про можливий дефіцит в Україні є нічим іншим, як бажанням великих гравців ринку "підігріти" ринок, спровокувати ажіотаж та нажитися на цьому.

"Навіть фактор масового завозу в Україну генераторів, не замістить промислове споживання пального в час польових робіт. Наразі 350 тисяч генераторів, котрі завезли в Україну в листопаді та котрі працюють під час відключень світла споживають об'єм пального в 10% від загальної реалізації палива на АЗС. Це дещо компенсує втрати мереж АЗС від тих авто, що виїхали з країни через війну, але не може спричинити дефіциту", - говорить Сіренко.

Мережа АЗС Ціна на бензин А-95 грн/л Ціна на дизпальне грн/л Ціна на автогаз грн/л OKKO 53 56 29,49 WOG 52 56 29,98 Socar 50,99 57,99 - Motto 49,98 55,18 - БРСМ-Нафта 50,99 55,29 28,49

Ціни на пальне в великих мережах АЗС м. Київ