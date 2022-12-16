Харків та область знеструмлені, без світла більше 1600 населених пунктів

Унаслідок російської ракетної атаки вся Харківщина знеструмлена, без електрики майже 1,3 млн абонентів у 1600 населених пунктах.

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Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Весь Харків без електропостачання, Харківська область знеструмлена також вся. Більше 1600 населених пунктів без електрики, а це - 1 млн 279 тисяч абонентів", - зазначив він.

За його словами, енергетики працюють над запуском. У першу чергу будуть запускати водо- та теплогенеруючі підприємства, далі - житловий фонд.

"Рано давати прогнози, але дуже сподіваємося, що до кінця дня вдасться почати запуск", - зазначив Синєгубов.

Він нагадав, що усі "Пункти Незламності" готові до цілодобової роботи. Там є автономне опалення, світло, можна підзарядити гаджети, випити гарячого чаю, є теплі речі, аптечки, ігрові зони для дітей, тощо.

Як повідомив мер Харкова Ігор Терехов, є колосальні інфраструктурні руйнування, це насамперед – енергетична система.

"Наші комунальні служби разом із енергетиками вже почали усувати те, що накоїв ворог. Я прошу вас поставитися з терпінням до того, що зараз відбувається. Я знаю, що у ваших будинках немає світла, відсутнє опалення, припинено подачу води. Прошу вас скористатися "Пунктами Незламності". Там вас забезпечать гарячими напоями, а також ви зможете зарядити мобільні телефони. Ми зробимо все можливе, щоб у найкоротший термін відновити те, що накоїв російський агресор", - зазначив очільник Харкова.

Зазначимо, під час масованої ракетної атаки 16 грудня окупанти завдали трьох ударів по критичній інфраструктурі Харківщини.

Нагадаємо, внаслідок ракетних ударів 16 грудня пошкоджено енергооб’єкти на сході і півдні країни, по всій Україні вводяться екстрені аварійні відключення світла.