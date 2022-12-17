Харків та область знову зі світлом

Електропостачання повністю відновили у Харкові та області, після знеструмлення, яке сталося 16 грудня внаслідок ракетного удару РФ.

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Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Вся Харківська область та Харків були знеструмлені. Наразі електропостачання відновлено на всій території області та міста", - зазначив він.

Синєгубов також повідомив, що 16 грудня в Ізюмі 19-річний хлопець отримав вибухову травму, коли розбирав на подвір'ї боєприпас. Його госпіталізували із осколковими пораненнями.

Нагадаємо, унаслідок російської ракетної атаки 16 грудня вся Харківщина була знеструмлена, без електрики залишалися майже 1,3 млн абонентів у 1600 населених пунктах.

Джерело фото: Depositphotos