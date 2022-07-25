Харківська ТЕЦ-5 не припиняла працювати і подавати місту гарячу воду

На численні питання представників регіональних та всеукраїнських ЗМІ щодо перспектив функціонування Харківської ТЕЦ-5 відповів заступник голови правління підприємства Ігор Орловський.

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- Днями ТЕЦ-5 повідомляла про готовність до опалювального сезону. Наразі ж у медіа шириться інформація, що теплоцентраль припинила гаряче водопостачання і 800 будинків харків'ян зараз без води. Що трапилося?

- У липні Харківська ТЕЦ-5 працювала, використовуючи резервне паливо - мазут. Він закінчився, а від Харківміськгазу надійшла відмова у відпуску теплоцентралі палива.

У зв'язку з цією ситуацією, яка для станції є аварійною, мало настати відімкнення ТЕЦ. І теплоцентраль своєю чергою зробила необхідний і єдиний можливий крок - повідомила Харківські теплові мережі про припинення постачання місту гарячої води.

- У чому причина відмови Харківгазу у наданні ТЕЦ-5 палива?

- Ми заборгували міськгазу 75 млн грн. Намагаємося платити контрагентам в міру своїх можливостей. Але вони не такі вже й великі, ці можливості, зважаючи на те, що Харківські теплові мережі заборгували ТЕЦ-5 з кінця минулого року 1,7 млрд грн. При цьому теплоцентраль свої зобов'язання виконувала, забезпечуючи Харків теплом, гарячою водою, електроенергію.

- Яка ситуація з гарячим водопостачанням сьогодні і до чого готуватися Харкову з настанням холодів?

- Відразу хочу заспокоїти містян: ТЕЦ-5 не припиняла працювати і має твердий намір робити це й надалі. Вище згадані 800 будинків продовжують отримувати гарячу воду.

Нам вдалося досягнути домовленості із Харківміськгазом. Діалог був непростим, але ми порозумілися. Теплоцентраль отримуватиме для подальшої діяльності паливо.

Продовжуємо сумлінно виконувати команди диспетчерської служби Харківських теплових мереж. Харків'яни і в подальшому будуть з гарячою водою, а з настанням холодів – із теплом в оселях. Незважаючи на надскладні зовнішні обставини і фінансові труднощі, ми підготували обладнання до опалювального сезону. В умовах військової агресії робимо усе можливе для добробуту громади Харківщини.