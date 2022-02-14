Южная Корея готова помочь Европе с поставками газа

Руководство Южной Кореи рассматривает возможность поставок природного газа в Европу.

Об этом на пресс-конференции по итогам переговоров с американскими и японскими коллегами заявил глава МИД Республики Корея Чон Ий Эн, сообщает "РИА Новости".

"Что касается поддержки отправки природного газа в Европу, в плане помощи поставкам газа в Европу, если возникнут какие-то сложности, мы активно рассматриваем этот вопрос. Я надеюсь, что ситуация в Украине разрешится с помощью дипломатии и диалога", – отметил он.

По информации The Wall Street Journal, США направили в Европу более 20 танкеров с газом в качестве альтернативы российскому топливу. В свою очередь американские и европейские чиновники пытаются найти краткосрочную замену экспорту Москвы на случай прекращения транзита российского газа через Украину.

При этом южнокорейская газовая корпорация KOGAS ранее заявила, что не получала от поставщиков или от правительства Южной Кореи каких-либо просьб перенаправить определенный объем природного газа американского производства в Европу.

Ранее сообщалось, что запасы газа в подземных хранилищах европейских стран продолжают стремительно уменьшаться и уже упали до уровня, ниже 10% закачанного летом объема.

"Газпром" не объясняет причины существенного уменьшения запасов газа в хранилищах Европы. Тем временем стало известно, что российский монополист не забронировал на март мощности по прокачке газа по трубопроводу "Ямал".

Отметим, именно действия России осенью 2021 года и вызвали дефицит газа в Европе.