За перше півріччя 2024 року "Укргазвидобування" встановило новий рекорд із видобутку газу

АТ "Укргазвидобування" повідомило про рекордні показники видобутку газу за перші шість місяців 2024 року. Компанія видобула 6,913 млрд кубометрів товарного газу, що на 8,8% перевищує результати аналогічного періоду минулого року.

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Про це йдеться на сайті компанії.

Т.в.о. генерального директора АТ "Укргазвидобування" Сергій Лагно підкреслив за перше півріччя було введено в експлуатацію 41 нову свердловину, з яких 14 - високодебітні. При цьому добовий дебіт однієї з нових свердловин перевищує 400 тис. кубометрів.

" Це дуже гарні результати, яких досягли завдяки комплексній роботі команди. Дякую колегам за професіоналізм", – сказав Лагно.

Також він додав, що за півроку команді вдалося пробурити 165 864 метри проходки, що перевищує на 9 117 метрів минулорічний показник за цей період.

"У нас також гарні показники з видобутку газу на старих модернізованих свердловинах. Укргазвидобування впроваджує нові технології, розбудовується та крокує в одну ногу із світом", – прокоментував Сергій Лагно.

Нагадаємо, за шість місяців 2024 року компанії Групи Нафтогаз – Укргазвидобування та Укрнафта – видобули 7,3 млрд кубометрів товарного газу. Це на 8% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Прогноз щодо цьогорічного видобутку газу

Група "Нафтогаз" прогнозує, що державні газовидобувні компанії у 2024 році наростять видобуток газу, який загалом може скласти близько 15 млрд кубометрів газу.

Чернишов зазначив, що цей обсяг видобутку дозволить забезпечити всі верстви населення та всіх споживачів соціальної категорії.

"Ми збільшуємо видобуток. В цьому році плануємо досягти чи наблизитися до сукупного видобутку державними компаніями близько 15 мільярдів кубометрів. Цього достатньо, щоб забезпечити всі верстви населення, всі домогосподарства і всіх споживачів так званої категорії ПСО - соціальної категорії", - розповів він.