За тиждень ціна експортної електроенергії до ЄС збільшилась у 1,5 раза

З 15 по 20 серпня ціна доступу до міждержавних ліній електропередачі у напрямку ЄС протягом збільшилася більш ніж у 1,5 рази порівняно з попереднім тижнем (8-14 серпня). Про це повідомляє "Укренерго".

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"Середньозважена ціна доступу до міждержавних ліній електропередачі у напрямку ЄС протягом 15-21 серпня збільшилася більш ніж у 1,5 раза порівняно з попереднім тижнем. Вона склала 11,3 тис. грн./МВт (попередня – близько 6,9 тис. грн.). грн./МВт)", - сказано в повідомленні.

Згідно з ним, збільшення відбулося на тлі зростання середньозваженої ціни базового навантаження в Румунії та Словаччині, яке збільшилося на 33% (з €378 МВт*год до €502 МВт*год) та 40% (€358 МВт*ч до €502 МВт* ч) відповідно.

Протягом тижня на аукціонах було продано весь доступний обсяг перетину: 125 МВт у напрямку Румунії та 125 МВт у напрямку Словаччини. У кожних торгах брало участь від 6 до 9 компаній.

Нагадаємо, 16 березня Об'єднана енергосистема України синхронізувалася з Енергосистемою континентальної Європи ENTSO-E. У Міністерстві енергетики прогнозують, що Україна заробить до 1,5 млрд євро на експорті електроенергії до Євросоюзу до кінця 2022 року.

Європейська мережа операторів системи передачі електроенергії (ENTSO-E) дозволила Україні збільшити експорт електроенергії до країн Євросоюзу у 2,5 рази. З 30 липня показник сягнув 250 МВт.