Загроза обстрілів газової інфраструктури існує, але вона не така значна як для об'єктів електроенергетики, - експерти

Експерти вважають, що в цьому опалювальному сезоні є загроза того, що російські військові обстрілюватимуть об'єкти газової інфраструктури, але ця загроза не є настільки значною як загроза обстрілів інфраструктури електроенергії. Про це йде мова в статті “Газ під прицілом. Чи існують ризики масованих обстрілів газової інфраструктури України взимку” опублікованій на Delo.ua.

Зокрема генеральний директор “Оператора Газотранспортної системи України” Сергій Макогон каже, що росіяни мають на меті створити значні енергетичні проблеми Україні з якою вони воюють. Через це газова інфраструктура цілком може стати ціллю для російських атак цієї зими.

Макогон зауважує, що на окремих напрямках транспортування газотранспортна система має значні резерви. Це в основному транзитні напрямки. Разом з цим об’єкти ГТС досить складно ремонтувати. Особливо це стосується компресорних станцій. Проте в Оператора ГТС наразі є резерв труб та компресорів, тож цілком газовики матимуть змогу відновити інфраструктуру.

В свою чергу директор енергетичних програм "Центру Разумкова" Володимир Омельченко вважає, що росіяни цілком можуть завдати ударів по газовій інфраструктурі, але ризики пов’язані з цим є значно меншими ніж ризики через пошкодження електроенергетичної інфраструктури.

А директор спеціальних програм НТЦ "Психея" Геннадій Рябцев говорить, що основні магістральні трубопроводи закопані під землею, що ускладнює можливість вразити трубопровід. А руйнування одної компресорної станції не призведе до гарантованого відключення ГТС, бо станцій на шляху газогону є досить багато.

“Сенсу влучати ГТС немає. Це може призвести до того, що якийсь район опиниться без газу. Воєнного ефекту немає, психологічного теж. Коли взимку немає світла це набагато більший психологічний ефект. Тим більше що у більшості споживачів на сході України газ не є основним джерелом енергії. Тому для атак обирається електроенергетична інфраструктура яка важче відновлюється”, - зазначив Рябцев.

Україна в перше в історії проходитиме зиму без імпорту газу

Наступну зиму Україна вперше в історії проходитиме без імпорту газу. В планах Уряду накопичити до початку опалювального сезону 14 млрд куб. м. блакитного палива. За останніми даними вже 15 серпня запаси газу в українських підземних газових сховищах перевищували 15 млрд куб. м блакитного палива.

За словами голови "Нафтогазу" Олексія Чернишова, можливість пройти зиму без імпорту блакитного палива є результатом того, що компанія активно збільшує видобуток газу.

"Хочу нагадати, що ми збільшуємо газ власного видобутку, ці показники зростають. У 2023 році Нафтогаз зробив рекордну кількість нових свердловин, і ми продовжимо цей тренд у наступному році. Цю зиму ми плануємо пройти за рахунок газу українського видобутку, і наші розрахунки підтверджують таку можливість", - заявив Чернишов.

Разом з цим, рівень споживання газу минулої зими був дуже низьким і вочевидь залишиться таким і в зиму наступну, головним чином через падіння промислового споживання. До прикладу у 2021 році котрий передував повномасштабній війні фактичне споживання газу в Україні за данними оператора ГТС України склало 26,8 млрд куб. м, звідси лише на потреби населення надійшло 8,6 млрд куб. м, виробники тепла спожили 6,3 млрд куб. м блакитного палива, а промисловість, бюджетні організації та інші непобутові споживачі використали 11,9 млрд куб. м. До того ж через аномально теплу погоду взимку запаси газу на кінець опалювального сезону були рекордно високими.

Нагадаємо, 26 вересня у Лубнах на магістральному газопроводі стався вибух внаслідок розгерметизації газогону. Причини вибуху офіційні джерела поки не називали.