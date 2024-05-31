Замість вугілля, про яке просив Київ, Австралія надасть Україні $20 млн: так дешевше

Австралія відповіла на запити України щодо поставок вугілля напередодні наступної зими, заявивши, що надасть Україні $20 млн на підтримку енергосистеми.

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Про це повідомляє ABC.

Зазначається, що кошти будуть передані у "Фонд енергетичної підтримки України", яким керують Україна та Європейська комісія.

З грудня минулого року Україна подала два окремі запити на вугілля з Австралії, але федеральний уряд країни не зміг їх задовольнити.

Україна знову попросила Австралію надіслати партію вугілля, але міністр оборони Австралії заявив, що допомога буде зосереджена на "практичній" військовій підтримці.

Наразі австралійський уряд погодив додаткову підтримку в розмірі $31 млн: $20 млн з яких направлять на енергетику, а $11 млн - на гуманітарну підтримку.

Міністр закордонних справ Австралії Пенні Вонг пояснила, що надсилати кошти, а не вугілля, дешевше та простіше.

"Якщо ви доставляєте вугілля з Австралії, у вас є витрати на доставку та страхування. Насправді ця сума грошей, якщо Україна захоче витратити їх на вугілля, дасть еквівалентну кількість вугілля тому, що ми бачили раніше. Але це дозволяє Україні приймати власні рішення про те, куди їй найкраще застосувати це фінансування", зауважила вона.

Посол України Василь Мирошниченко зазначив, що допомога Австралії дуже необхідна.

"Я глибоко вдячний уряду Австралії і, зокрема, Пенні Вонг за цей новий пакет своєчасної допомоги для забезпечення енергетичної безпеки та гуманітарних потреб України", — наголосив він.

Фонд підтримки енергетики України

Фонд підтримки енергетики України - це унікальний механізм для консолідації допомоги від партнерів, які хочуть підтримати українських енергетиків у забезпеченні стабільного енергопостачання під час військової агресії РФ.

Наразі сума внесків до Фонду підтримки енергетики (анонсованих та вже перерахованих) зросла до понад 438 мільйонів євро.

За словами міністра енергетики України, кошти надходили, зокрема, від Німеччини, Великої Британії, Іспанії, Австрії, Ісландії, Данії, Європейської Комісії, Регіональної асоціації органів регулювання енергетики (ERRA), Регіонального центру досліджень енергетичної політики. США свій перший внесок до Фонду у розмірі 25 мільйонів доларів зробили торік у листопаді.

Джерело фото: ua.depositphotos.com