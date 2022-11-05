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Запорізьку АЕС знову під'єднали до енергосистеми України
Лінія 750 кВ знову забезпечує електроенергією шість реакторів Запорізької АЕС. Зовнішнє електропостачання станції поновили через два дні після того, як ЗАЕС повністю втратила доступ до нього.
Про це 5 листопада повідомило Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ).
Резервна лінія 330 кВ, яку також використовуються для постачання електроенергії з мережі, відремонтували; відновлення електропостачання почалося в п'ятницю вдень, 4 листопада.
Після поновлення зовнішнього електропостачання ЗАЕС, вісім діючих аварійних дизель-генераторів вимкнули та перевели в режим очікування.Підписуйтесь на наш Telegram канал
ЗАЕС втратила доступ до лінії 750 кВ після обстрілу зі сторони росіян ввечері в середу, 2 листопада, а лінію 330 кВ також була від'єднано через кілька годин. Обидві лінії були фізично пошкоджені приблизно за 50-60 кілометрів від станції на території, контрольованій Україною.
"Досі мужньому колективу Запорізької АЕС завжди вдавалося підтримувати безпечну роботу шести енергоблоків. Але так далі тривати не може. Я неодноразово закликав терміново створити безпечну зону навколо Запорізької АЕС, щоб запобігти ядерній аварії. Ми не можемо дозволити собі більше втрачати час. Ми повинні діяти, поки не пізно", – сказав генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гросс.
Зазанчимо, що МАГАТЕ контактує з питань ЗАЕС лише з Україною. Таку обіцянку Гроссі дав презедентові Володимиру Зеленському.
При цьому генеральний директор МАГАТЕ проводив консультації і з Україною, і з РФ щодо створення безпечної зони для Запорізької атомної електростанції. Основною небезпекою залишаються регулярні обстріли росіянами Запорізької АЕС.