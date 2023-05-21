Збільшення тарифу на електроенергію допоможе накопичити запас обладнання для ремонтів, - нардепка

У разі нових обстрілів енергетичні компанії повинні мати запас обладнання, щоб швидко відновлювати пошкоджені об'єкти.

Про це заявила нардепка від Слуги народу та заступниця голови комітету Верховної Ради з питань антикорупційної політики Олена Мошенець.

За її словами, внаслідок ворожих атак було пошкоджено 44% атомної генерації та 19 енергоблоків теплових електростанцій. А для відновлення енергосистеми після обстрілів потрібно приблизно 50 млрд грн.

"Зараз потрібно максимально ефективно відремонтувати той енергетичний фонд, який був зруйнований. І максимально забезпечити запчастинами компанії", - сказала нардепка.

Мошенець наголосила, що запас запчастин дасть енергетичним компаніям змогу швидко лагодити мережі та відновлювати виробництво електроенергії.

"В першу чергу, кошти потрібні для цього. Тому що ми бачимо, що тариф протягом останніх років він не підвищувався, він залишався незмінним... Прийдеться підвищувати тариф на електроенергію вже з червня", - додала вона.

Нардепка підкреслила, що зараз йдуть дискусії щодо того, як саме зробити так, щоб підхід залишився диференційованим, побутові споживачі максимально були убезпечені, а підвищення тарифу не було таким болючим.

Нагадаємо, голова Київської ОВА Руслан Кравченко заявляв, що для ремонту енергоінфраструктури Київщини ймовірно потрібно буде підняти тариф на електрику.