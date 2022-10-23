Зеленський: по всій Україні відновлена технічна можливість постачання електрики

Президент України Володимир Зеленський прозвітував, що у всіх регіонах, де була пошкоджена енергетична інфраструктура внаслідок обстрілів 22 жовтня, відновлена технічна можливість постачання електроенергії споживачам.

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Про це голова держави повідомив у своєму вечірньому зверненні 23 жовтня.

"Сьогодні вже можемо прозвітувати, що в усіх наших регіонах, які стали мішенню вчорашньої російської терористичної атаки, відновлено технічну можливість постачання електрики. Я дякую кожному й кожній, хто працював без упину, щоб дати людям світло", — сказав гарант.

Він звернув увагу, що у багатьох містах і районах енергокомпаніям доводиться застосовувати графіки стабілізаційних відключень. Президент черговий раз пояснив, що це робиться, щоб у всіх споживачів був доступ до енергії – в умовах, коли її виробництво неможливе у достатньому обсязі.

"Відновити зруйновані ударами терористів енергообʼєкти – це значно довша і складніша справа. Але з часом ми і це забезпечимо. З часом... Цей час потрібно пройти. Тому і сьогодні, і надалі, як і раніше, слід дуже свідомо споживати електрику. Будь ласка, не забувайте обмежувати використання непотрібної та енергозатратної техніки", — наголосив очільник держави.

Він додав, що на деокупованих територіях продовжується підключення споживачів до енергоносіїв. Спеціалісти працюють над підключенням домогосподарств до газу, води, електропостачання, що було перервано через російську військову агресію.

"Зокрема, лише за сьогодні і лише у двох районах Харківської області 346 абонентів – знову з газом. Місто Вовчанськ – іще 750 абонентів з електрикою. Місто Ізюм – іще 300 абонентів з електрикою. Це постійна робота, яка не припиняється жодного дня і триває на усій звільненій території України", - резюмував президент.

Нагадаємо, НЕК "Укренерго" повідомило, що 22 жовтня росіяни здійснили ще одну ракетну атаку на енергетичні об’єкти України. Масштаб пошкоджень може перевищувати наслідки атаки 10-12 жовтня. Саме 10 жовтня окупанти завдали близько 300 ударів по енергосистемі України.

Щоб уникати віялових відключень, "Укренерго" просить ощадливо споживати електроенергію впродовж всього дня і особливо в пікові години споживання - з 6:00 до 11:00 та з 17:00 до 23:00.