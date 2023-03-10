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Енергетика
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Зеленський розповів про ситуацію зі світлом після атак росіян

Зеленський розповів про ситуацію зі світлом після атак росіян

Станом на вечір 10 березня ситуація з енергопостачанням у Харкові та Житомирі залишається складною після ракетної атаки росіян, у Києві відновлюють тепломережі.

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Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

"Харків – усе ще багато абонентів відключено, у місті проблеми зі зв’язком. Вдалося дати електрику на критичну інфраструктуру, усі служби працюють, щоб поновити енергопостачання споживачам. Справді героїчні зусилля наших енергетиків, ремонтних бригад", - зазначив він.

За його словами, у Харківській області станом на вечір більшості споживачів постачання електрики поновлено.

Крім того, досі непросто у Житомирі, хоча систему загалом збалансували, усе ж можуть бути відключення. Енергетики працюють.

"Запоріжжя – робиться все, щоб захистити людей та енергосистему міста", - наголосив президент.

Нагадаємо, в ніч на 9 березня російські війська завдали масованого удару по енергетичній інфраструктурі України. Зафіксовано обстріл енергетичних об'єктів у семи регіонах. 

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов зранку 10 березня повідомив, що у Харкові та області тривають роботи з відновлення електропостачання після масованого ракетного удару 9 березня. Без електроенергії залишаються – 470 тис. споживачів у Харкові та 50 тис. в області.

Автор:
Ніна Комащенко