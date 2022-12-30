Зеленський: в Україні розроблено стратегію забезпечення генерації та постачання електроенергії

Україна має чітку стратегію забезпечення генерації та постачання електрики населенню на 2023 рік. Водночас для реалізації плану знадобиться час та багато зусиль.

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Про це 30 грудня повідомив президент України Володимир Зеленський під час вечірнього звернення до громадян.

"Обговорили після (засідання – Delo.ua) Ставки на окремій нараді стан в енергетиці, до чого ми готуємося. У нас є чітка стратегія забезпечення генерації та постачання електрики. Щоб її реалізувати, потрібен час, потрібно багато зусиль", – сказав очільник держави.

Реалізація цієї стратегії, як зауважив Зеленський, — одне з головних завдань на наступний рік для влади. Президент висловив упевненість у тому, що стратегію реалізують, але не розповів про деталі щодо неї.

"Це буде. Буде обов'язково", — наголосив гарант.

Нагадаємо, 29 грудня Росія вкотре нанесла масований ракетний удар по Україні. Після цього дефіцит потужності в енергосистемі станом на 11:00 30 грудня знаходився на тому ж рівні, що й до десятої масованої ракетної атаки росіян. При цьому було пошкодження об‘єктів генерації та електромереж.

Хоча раніше ракетними ударами росіяни могли вивести з ладу майже половину енергосистеми України.