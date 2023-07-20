ЗМІ звинуватили Олексія Чернишова з “Нафтогазу” у провалі підготовки до опалювального сезону

За три місяці до початку наступного опалювального сезону в Україні немає ані достатнього обсягу природного газу в сховищах, ані достатнього рівня видобутку, ані гарантій постачання тепла в оселі понад 6 млн мешканців. При цьому голова «Нафтогазу» Олексій Чернишов мріє про експорт дефіцитного газу та викручує руки громадам, ставлячи під загрозу проходження зими 2023/24 року навіть без участі російських ракет. В сукупності це вказує на те, що компанія провалила підготовку до опалювального сезону, йдеться в статті видання Факти і коментарі.

Видання відзначає, що Чернишов у комерційному інтерв’ю ЗМІ запевнив українців, що ціна на газ для населення залишатиметься стабільною — 7,96 грн за кубометр блакитного палива аж до 30 квітня 2024 року. Але низька ціна — лише відволікання уваги від викликів, з якими компанія зіштовхнеться вже найближчим часом.

Видання пише, що в іншому рекламному інтерв’ю Чернишов відзначає, що компанія має намір закачати в сховища газу на кілька років наперед, але ці заяви, схоже, нічим не підкріплені, пише видання. Згідно з оглядом про безпеку глобального ринку газу, оприлюдненим Міжнародним енергетичним агентством (МЕА), з березня 2023 року і станом на кінець другого кварталу Україна накопичила у сховищах усього лише 1,5 млрд куб. природного газу (з них 0,72 — придбано у комерційних компаній). Тепер рівень запасів становить 10,5 млрд кубометрів, при тому, що навіть у 2022 році в серпні запаси в сховищах перевищували вже 12 млрд кубів. Зазначається, що Україна має на меті накопичити 14 млрд куб. м газу до початку опалювального сезону 2023/24 рр. Тобто потрібно знайти десь ще 2 млрд куб. м за три місяці — в той час як за попередні 4,5 змогли знайти всього 1,5, пишуть автори.

Автори вважають, що станом на сьогодні підготовка до опалювального сезону з боку «Нафтогазу» виглядає як провалена. При цьому обставини для “Нафтогазу” були умовно сприятливими. “Йдеться про війну та втрату великої кількості промислових споживачів газу. Через що значні обсяги видобувачі спрямували у сховища. Але не з усіма можуть домовитися про ціну. Попри оптимістичні заяви Чернишова, експерти ринку сумніваються в можливості суттєво наростити державний видобуток. Тобто виходить, що купувати доведеться за кордоном, що значно дорожче за внутрішній видобуток”, сказано в матеріалі.

І ось за цих обставин у «Нафтогазі» говорять про експорт газу. В той же час компанія пролобіювала в уряді поправку, згідно з якою підприємства теплокомуненерго в примусовому порядку розраховуються з ним за газ незалежно від того, якими є борги споживачів, що на сьогодні становлять 36 млрд грн. Це ставить під загрозу опалювальний сезон в громадах з населенням понад 6 млн людей, заявили в Асоціації міст України.

“Звичайно, Чернишов за таких умов може ставити перед собою «амбітну мету» вивести «Нафтогаз» на прибутковість. Але якою ціною? Не інвестуючи у видобуток? Не закуповуючи вчасно газ? Віджимаючи кошти в місцевих теплокомуненерго у змові з урядом? Адже виглядає, що в такий спосіб «Нафтогаз» не лише сам провалює підготовку до опалювального сезону, але й тягне за собою на дно увесь комунальний сектор в країні. І це навіть без ракетних обстрілів росії, яких вдасться уникнути лише за умови успіхів ЗСУ на полі бою”, - резюмує видання.