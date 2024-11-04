Жовтень на українському ринку газу: ціни, імпорт та початок опалювального сезону

Середня ціна на природний газ на українському ринку за підсумками жовтня досягла 17 770 грн/тис. куб. м, найвищого середньомісячного рівня за останні 15 місяців. Про це свідчать Котирування Natural Gas ExPro. На тому рівні природний газ торгувався протягом місяця на внутрішньому ринку, без урахування постачання природного газу для окремих категорій споживачів, що підпадають під дію ПСО, як от населення, виробники тепла та інші.

Подорожчання газу на українському ринку в жовтні пов’язано з наближенням опалювального сезону, збільшенням попиту на внутрішньому ринку, передусім від кінцевих споживачів, що закуповують додаткові обсяги ресурсу для потреб на зиму. Крім того, в рамках підготовки до зими у жовтні державні компанії, перш за все, "Нафтогаз Трейдинг" та "Оператор ГТС України", активно купували природний газ на "Українській енергетичній біржі".

За повідомленням очільника "Нафтогазу" Олексія Чернишова, компанія з початку року до середини жовтня придбала понад 800 мільйонів кубометрів природного газу на внутрішньому ринку.

Придбаний у приватних видобувних компаній природний газ компанії Групи Нафтогаз будуть використовувати протягом зими для постачання українським споживачам.

Іншою важливою складовою в рамках підготовки до цьогорічного опалювального сезону стали закупівлі НАК "Нафтогаз України" природного газу в Європі для створення страхового резерву на зиму. "Нафтогаз" планує пройти зиму на ресурсі українського видобутку, проте за потреби, компанія накопичила на "митному складі" українських сховищ додаткові резерви природного газу, придбані як цього року, так і в попередні роки.

Цього року компанія купувала природний газ на кошти ЄБРР та закачувала його до сховищ протягом вересня-жовтня. Загалом, за два місяці "Нафтогаз" закачав до "митного складу" понад 450 мільйонів кубометрів газу, придбаного за кордоном.

Завдяки закупівлям "Нафтогазу", обсяги імпорту природного газу до України в жовтні досягли найвищого рівня за останній рік – 298 мільйонів кубометрів, що також на 77% більше, ніж у вересні. Найбільше газу в жовтні було імпортовано з Угорщини – 251 мільйон кубометрів або 84% від усього імпорту, зі Словаччини – 45,9 мільйон кубометрів (15%) та з Молдови – 1 мільйон кубометрів (0,3%).

З початком листопада імпорт природного газу до України, в тому числі до "митного складу" українських підземних сховищ газу припинився. В останні місяці природний газ в Україні торгується помітно дешевше, що робить комерційний імпорт економічно невигідним. Компанія в окремі періоди імпортує газ, закачуючи його до українських сховищ, переважно з наміром реекспортувати його у наступні місяці.

Вже наприкінці жовтня Україна повноцінно увійшла в цьогорічний опалювальний сезон. До прикладу, з 30 жовтня Київ розпочав підключення до тепла житлових будинків на фоні похолодання. Інші регіони також поступово підключають побутових споживачів до тепла.

Для покриття додаткових потреб у природному газі внаслідок початку опалювального сезону, Україна з початком листопада розпочала відбір природного газу з підземних сховищ. Нагадаю, що до початку сезону відбору вдалося накопичити 12,91 мільярди кубометрів газу в сховищах. У "Нафтогазі" та Міненерго запевняють, що накопичених ресурсів достатньо для проходження цьогорічної зими.