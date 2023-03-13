Звільненого голову Держенергоефективності призначили радником Кубракова

Звільненого з посади голови Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження Валерія Безуса призначили радником міністра розвитку громад, територій та інфраструктури (самим міністром наразі є Олександр Кубраков).

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Як повідомляють у Мінвідновлення, в його команді Безус працюватиме над розробкою та реалізацією державної політики в сфері забезпечення енергетичної трансформації. Зокрема, йдеться про використання в процесі відновлення України енергоефективних інструментів, відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива. Також він куруватиме в міністерстві питання розробки необхідних реформ для відновлення енергетики.

Як вказують у відомстві, одним з пріоритетів роботи Безуса на посаді голови Держенергоефективності була підготовка законодавчих та технічних умов для старту декарбонізації української економіки в рамках Європейського зеленого курсу (Green Deal).

Зокрема, було розроблено низку законопроєктів та постанов Кабінету міністрів, які регулюють відносини в сфері енергоефективності та покликані сприяти посиленню енергетичної безпеки та незалежності України. Також було розроблено Національний план дій з розвитку відновлюваної енергетики на період до 2030 року, який враховує положення угоди про асоціацію України з ЄС.

Окрім цього, в період роботи Безуса агентство стало членом Європейського альянсу з чистого водню та розвивало спільні проєкти з такими організаціями як Програма розвитку ООН, Німецьке товариство міжнародного розвитку (GIZ), Організація Об'єднаних Націй з промислового розвитку (UNIDO).

Нагадаємо, що займав він цю посаду півтора роки - з серпня 2021 року, хоча переміг на відповідному конкурсі ще в січні 2020-го. 10 березня уряд звільнив Безуса, призначивши головою Держенергоефективності голову Миколаївської обласної ради Ганну Замазєєву.