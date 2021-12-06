1 млрд установленных кредитных лимитов: какое место в кошельке украинца занимает карта sportbank

В ноябре sportbank, мобильный банк для увлеченных спортом, установил больше 1 млрд грн кредитных лимитов для почти 300 тысяч клиентов. А кредитный портфель увеличился вдвое за несколько месяцев и сейчас составляет больше 500 млн грн. Для сравнения: в апреле этого же года кредитный портфель насчитывал чуть более 250 млн грн. Активному приросту держателей карт sportbank способствуют релевантные потребностям услуги и предложения. В частности, это кредитный лимит до 100 тысяч грн и выгодный кешбэк: 10% — на спортивные товары и услуги, до 30% — партнерские предложения.

По словам Дениса Сапрыкина, СЕО и сооснователя sportbank, мобильный банк входит в топ-5 по динамике роста. Однако стратегией 2021 года стало не количество, а качество. «Мы можем раздавать карты на каждом углу. Ведь скачать приложение и пройти регистрацию через "Дію" просто. Но мы пошли в качество, а именно, кредитного клиента, который платит картой, пользуется услугой «Плати частями», откладывает собственные средства на сберегательном счету. Получить клиента — не самая сложная задача. Важно — какое место в кошельке занимает ваша карта», — комментирует Сапрыкин в эксклюзивном интервью.

Менеджмент банка ставит перед собой цель, чтобы карта sportbank стала одной из основных в кошельке клиента по частоте использования. Как утверждает Денис Сапрыкин, сейчас каждый украинец имеет в среднем от 3,5 до 5 карт. Первая, как правило, базовая — для зарплаты. После нее идет кредитная, на случай незапланированных расходов, да и в целом как подстраховка. Далее — нишевые карты, которые дают важные преимущества конкретному клиенту. Это могут быть кешбэк, подарки за покупки, выгодные акции, консьерж-сервис и прочее. «У нас нет задачи стать картой номер один, но второе место занять мы планируем», — отмечает СЕО sportbank.

За 2021 год количество клиентов sportbank выросло в два раза по сравнению с прошлогодними данными за аналогичный период. Так, начиная с декабря 2020 года sportbank эмитировал более 150 тысяч карт на базе АО ТАСКОМБАНК. Выйти на самоокупаемость инвесторы планируют уже в начале 2022 года.

Единственным фактором, который на данном этапе может повлиять на динамику роста мобильного банка, является миграция клиентов в АО ТАСКОМБАНК. В мае Денис Сапрыкин объявил о закрытии проекта sportbank | ОКСИ БАНК и переводе действующих клиентов на новый банк-эмитент. Как сообщил СЕО sportbank на своей fb-странице: «Сотрудничество с одним банком-эмитентом расширит возможности для клиентов и ускорит развитие проекта». Такого механизма «бесшовной миграции», как называют в sportbank процесс перехода клиентов из банка АО ОКСИ БАНК в АО ТАСКОМБАНК, в нашей стране еще никто не реализовывал. На практике оказалось, что миграция на ТАСКОМБАНК положительно повлияла на восприятие банка и доверие клиентов, поскольку ТАС — одна из самых надежных финансово-промышленных групп в Украине. Подробный анализ миграции можно будет сделать после публикации банком первых цифр и результатов.

В следующем году sportbank презентует выход на рынок новых услуг. Это депозитный счёт, страхование, благотворительность и оплата коммунальных в приложении. Подробности ищите на сайте мобильного банка sportbank.