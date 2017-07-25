Американцы начали продажу проблемных кредитов украинских банков

25 июля 2017, 13:30
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Первые торги с активами банков-банкротов при участии американских площадок First Financial Network и DebtX состоятся в сентябре

Американцы начали продажу проблемных кредитов украинских банков | Банки | Дело Увеличить картинку

Американские торговые площадки First Financial Network и DebtX начали продажу крупных пулов прав требования по кредитам неплатежеспособных банков, активы которых находятся в управлении Фонда гарантирования вкладов.

"Это первоначальная продажа 52 кредитов на сумму $170 млн (4,68 млрд грн). Пул состоит из корпоративного долга, который не обслуживается (non-performing loans — NPL). Обеспечение по кредитам разное: крупный розничный FMCG-бизнес, производство оборудования, агропроизводство, различная коммерческая недвижимость, земля и другие активы" — говорится в релизе First Financial Network от 24 июля.

Площадка DebtX анонсировала старт своих торгов неделей ранее (17 числа). Как отмечают в компании, речь идет о едином лоте, в который входят NPL-кредиты на $240 млн (6,5 млрд грн). Среди примечательных залогов по ним DebtX выделяет действующие отели и земельные участки под застройку в Киеве.

Обе площадки проведут дебютные торги в один день — 19 сентября. О начале пилотного проекта, который предусматривал сопровождение американскими советниками продажи двух кредитных пулов примерно по 5 млрд грн каждый, в Фонде гарантирования заявили 13 марта.
DebtX и First Financial Network зарегистрировали свои "дочки" в Украине еще в мае 2016-го (ООО "Дебтекс Украина" и ООО "Фьост Файненшиал Нетворк Юкрейн").
Изначально речь шла о том, что американцы помогут с реализацией исключительно прав требования по кредитам рефинансирования банков НБУ. Такой долг перед Нацбанком имело 21 неплатежеспособное финучреждение. В пилотный проект с американскими советниками вошли только 8 из них: VAB Банк, Брокбизнесбанк, Дельта, Актив-Банк, Киевская Русь, Еврогазбанк, Финансы и Кредит и Златобанк.

По материалам: "Дело"
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Теги: проблемные кредиты , рефинансирование , нбу , фонд гарантирования вкладов

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Американцы начали продажу проблемных кредитов украинских банков | Банки | Дело
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