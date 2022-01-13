Американские банки договорились о выпуске нового стейблкоина

Несколько банков Соединенных Штатов Америки – New York Community Bank, NBH Bank, FirstBank, Sterling National Bank и Synovus Bank – в сотрудничестве с компаниями Figure Technologies и JAM FINTOP образовали консорциум для выпуска нового стейблкоина USDF.

Как сообщает Cision, эмитентами новой организации будут выступать исключительно члены консорциума.

По информации издания, USDF должен стать альтернативой небанковским стейблкоинам.

На данный момент крупнейшими по капитализации стейблкоинами считаются USDT от компании Tether, в обороте которой находится монет на $78 млрд и валюта USD Coin, выпущенная Circle.

В дальнейшем консорциум продолжит привлекать другие банковские организации к сотрудничеству.

В ноябре прошлого года рабочая группа по финансовым рынкам при президенте США призвала к скорейшему регулированию стейблкоинов. Члены рабочей группы обеспокоены возможным недостаточным обеспечением стейблкоинов и непрозрачностью резервов.

В связи с этим власти США планируют ограничить перечень компаний, которые имеют право на выпуск собственных стейблкоинов.

Группа предлагает разрешить эмитировать стейблкоины только застрахованным депозитарным учреждениям.

Напомним, американский штат Baйoминг дал разрешение криптобирже Kraken на создание первого в США криптобанка.

Ранее сообщалось, что финансовая корпорация Citigroup (США) ожидает одобрения регуляторов для начала торговли криптовалютными фьючерсами на Чикагской товарной бирже.