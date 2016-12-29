Антимонопольный комитет предлагает пересмотреть условия отбора банков для соцвыплат

29 декабря 2016, 16:56
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АМКУ обратился к Кабмину с предложением пересмотреть положения постановления, которым установлены условия отбора банков для выплат пенсий, пособий, заработной платы работникам бюджетных учреждений

Антимонопольный комитет предлагает пересмотреть условия отбора банков для соцвыплат | Банки | Дело Увеличить картинку

Антимонопольный комитет предлагает Кабинету Министров Украины пересмотреть положения постановлений КМУ по обеспечению конкурентных условий отбора банков, уполномоченных на выплату пенсий, пособий, заработной платы работникам бюджетных учреждений и обеспечению прав потребителей банковских услуг. Об этом сообщается на сайте АМКУ.

Как отмечается в сообщении, с ноября по декабрь этого года Комитет получил заявления банков, обращение профессионального объединения участников рынка банковских услуг, обращения общественной организации и физических лиц на соответствие законодательству о защите экономической конкуренции положений постановления КМУ № 662. В частности, речь идет об установленных условиях, при которых банки могут допускаться к участию в конкурсном отборе на выплату пенсий, денежной помощи и заработной платы работникам бюджетных учреждений, а также, определение Ощадбанка единственным банком, уполномоченным обслуживать выплату пенсий, денежной помощи для внутренне перемещенных лиц.

В заявлениях банки заявляют следующее:

  • изменения в критерии отбора банков нарушают их права на свободное участие в конкурсе по отбору;
  • порядок определения уполномоченных банков устанавливает необоснованные дополнительные требования к банкам на обслуживание указанных выплат;
  • требование к банкам претендентов о наличии активов в размере не менее 1% от активов банковской системы не является критерием надежности;
  • критерию "контрольный пакет акций которых принадлежит международным финансовым и банковским учреждениям, которые имеют международный рейтинг инвестиционного класса от международно признанных рейтинговых агентств" отвечает только несколько украинских банков.

Кроме того, банки не согласны с тем, что Ощадбанк наделен уникальным привилегированным правом на предоставление соответствующих банковских услуг внутренне перемещенным лицам без проведения конкурса.

Банки считают, что все это может привести к ограничению конкуренции в соответствующем сегменте рынка банковских услуг к ущемлению прав потребителей банковских услуг, которые были бы невозможны при условиях существования значительной конкуренции на рынке.

По материалам: "Дело"
Раздел: >
Теги: амку, кабмин, банки

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Антимонопольный комитет предлагает пересмотреть условия отбора банков для соцвыплат | Банки | Дело
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