Антимонопольный комитет предлагает пересмотреть условия отбора банков для соцвыплат

Антимонопольный комитет предлагает Кабинету Министров Украины пересмотреть положения постановлений КМУ по обеспечению конкурентных условий отбора банков, уполномоченных на выплату пенсий, пособий, заработной платы работникам бюджетных учреждений и обеспечению прав потребителей банковских услуг. Об этом сообщается на сайте АМКУ.

Как отмечается в сообщении, с ноября по декабрь этого года Комитет получил заявления банков, обращение профессионального объединения участников рынка банковских услуг, обращения общественной организации и физических лиц на соответствие законодательству о защите экономической конкуренции положений постановления КМУ № 662. В частности, речь идет об установленных условиях, при которых банки могут допускаться к участию в конкурсном отборе на выплату пенсий, денежной помощи и заработной платы работникам бюджетных учреждений, а также, определение Ощадбанка единственным банком, уполномоченным обслуживать выплату пенсий, денежной помощи для внутренне перемещенных лиц.

В заявлениях банки заявляют следующее:

изменения в критерии отбора банков нарушают их права на свободное участие в конкурсе по отбору;

порядок определения уполномоченных банков устанавливает необоснованные дополнительные требования к банкам на обслуживание указанных выплат;

требование к банкам претендентов о наличии активов в размере не менее 1% от активов банковской системы не является критерием надежности;

критерию "контрольный пакет акций которых принадлежит международным финансовым и банковским учреждениям, которые имеют международный рейтинг инвестиционного класса от международно признанных рейтинговых агентств" отвечает только несколько украинских банков.

Кроме того, банки не согласны с тем, что Ощадбанк наделен уникальным привилегированным правом на предоставление соответствующих банковских услуг внутренне перемещенным лицам без проведения конкурса.

Банки считают, что все это может привести к ограничению конкуренции в соответствующем сегменте рынка банковских услуг к ущемлению прав потребителей банковских услуг, которые были бы невозможны при условиях существования значительной конкуренции на рынке.