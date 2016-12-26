Банк "Хрещатик" вернул НБУ долг в 190,4 млн грн

26 декабря 2016, 16:13
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Удовлетворение требований кредитора осуществлено за счет средств, полученных от погашения пакета ОВГЗ

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Банк "Хрещатик", находящийся в стадии ликвидации, 19 декабря по решению Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) погасил задолженность по кредиту рефинансирования Национального банка Украины на 190,457 млн грн, сообщается на веб-сайте Фонда.

Согласно сообщению, удовлетворение требований кредитора осуществлено за счет средств, полученных от погашения пакета облигаций внутреннего госзайма Министерства финансов Украины в иностранной валюте, имущественные права по которым были переданы в залог НБУ по кредиту рефинансирования 8 декабря 2015 года.

Как сообщалось, ФГВФЛ на основании решения правления Национального банка Украины (НБУ) №46-рш от 2 июня 2016 года об отзыве банковской лицензии и ликвидации неплатежеспособного банка "Хрещатик" начал процедуру ликвидации финучреждения.

Процедура ликвидации начата с 6 июня сроком до 5 июня 2018 года.

Основной причиной неплатежеспособности банка НБУ и киевские власти назвали нежелание других акционеров вкладывать в его докапитализацию, общие потребности в которой НБУ по итогам стресс-тестов оценил в 1,25 млрд грн до июня 2017 года, в том числе 600 млн грн — до 1 мая текущего года.

Согласно последней структуре собственности банка, его крупнейшими совладельцами выступают Андрей Иванов (37,44%), Николай Солдатенко (24,24%) и Киевская горгосадминистрация (25%).

Иванов является младшим партнером "Киевской инвестиционной группы", Солдатенко — экс-совладелец "Запорожстали", миноритарный акционер Индустриалбанка.

По материалам: Интерфакс-Украина
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Теги: банки, банк хрещатик, нбу, фонд гарантирования вкладов

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