Банк "Народный капитал" признан неплатежеспособным

Правление Национального банка Украины приняло решение об отнесении банка "Народный капитал" к категории неплатежеспособных.

Как отмечается, в июле 2016 года банк получил статус проблемного в связи с несоответствием его структуры собственности требованиям по прозрачности. Банк так и не привел свою деятельность в соответствие с требованиями законодательства, при том, что регулятор обращал внимание банка и его акционеров на эту проблему еще с декабря 2014 года.

На сегодня более 85% акций банка принадлежит лицам, ни одно из которых не является владельцем существенного участия в банке. Единственным владельцем существенного участия в банке является Валерий Макаренко (14,24%), который получил его с нарушением закона без согласования Национального банка, через длительное время был лишен права голоса.

В течение 2016 года Национальному банку подавались несколько пакетов документов для согласования существенного участия как его акционерами, так и третьим лицам. По этим пакетам документов Национальный банк принял решение о запрете приобретения существенного участия из-за неудовлетворительности финансового состояния заявителей и невозможности подтверждения источников происхождения их средств.

По информации Национального банка, 16 января 2017 банк принял решение о ликвидации по инициативе владельцев и подал документы в Национальный банк для получения согласия на ликвидацию. Согласно статье 78 Закона Украины "О банках и банковской деятельности", такое согласие может быть предоставлена ​​только при отсутствии признаков, по которым банк может быть отнесен к категории проблемных или неплатежеспособных. При этом, как указано выше, этот банк на момент подачи документов уже был отнесен к категории проблемных. Таким образом, Национальный банк не может удовлетворить ходатайство банка.

Средства 99% вкладчиков банка будут возмещены Фондом гарантирования вкладов физических лиц в полном объеме. Фонд обеспечит выплаты гарантированной суммы вкладов в объеме около 11 млн грн.