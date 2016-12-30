Банк "Траст" ликвидируют

30 декабря 2016, 17:19
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Банк "Траст" отправили на ликвидацию

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Правление Нацбанка Украины 29 декабря решило отозвать банковскую лицензию и ликвидировать ПАО "Банк "Траст", говорится в сообщении Фонда гарантирования вкладов физлиц (ФГВФЛ) в пятницу.

Согласно ему, ФГВФЛ начал процедуру ликвидации банка, которая продлится до 29 декабря 2018 года.

Как сообщалось, НБУ 6 декабря 2016 года отнес банк "Траст" к категории неплатежеспособных в связи с ухудшением финансового состояния финучреждения.

"Ухудшение финансового состояния банка "Траст" имело системный характер и обусловлено рядом факторов. В частности, значительный объем кредитов банка предоставлялся на территориях, на которых осуществляется АТО. В связи с отсутствием обслуживания таких кредитов, финансовое положение банка значительно ухудшилось. Капитал банка стал отрицательным (на 1 декабря — "минус" 135 млн грн)", — сообщил НБУ.

Как отметил регулятор, со 2 июля 2016 года у банка были ограничения на привлечение вкладов физических лиц. Несмотря на это, в конце ноября банк возобновил привлечение вкладов по завышенным процентным ставкам. НБУ по закону обязан был принять решение об отнесении банка к категории неплатежеспособных в случае невыполнения проблемным банком распоряжения, решения и требований регулятора об устранении нарушений банковского законодательства, нормативных актов регулятора на протяжении установленного НБУ срока.

По материалам: Интерфакс-Украина
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Теги: банки, нбу, фонд гарантирования вкладов

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