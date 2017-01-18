Банки не будут обязаны страховать все залоги до 2019 года

18 января 2017, 17:21
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Нацбанк отсрочил обязательное страхование всех залогов и внедрение отдельных признаков высокого кредитного риска до начала 2019 года

Банки не будут обязаны страховать все залоги до 2019 года | Банки | Дело Увеличить картинку

Введение правила об обязательности страхования всех предметов залога отсрочено до 2019 года. Такая норма содержится среди правок к Положению по кредитным рискам, которые регулятор внес в документ.

"С начала июля 2016 банки применяли требования положения в тестовом режиме. В это же время продолжалась дискуссия между банками и НБУ относительно отдельных положений этого нормативно-правового акта. Обработав результаты тестового режима и предложения банковского сообщества, Национальный банк внес изменения в положение", — говорится в сообщении регулятора.

В частности отсрочено внедрение отдельных признаков высокого кредитного риска до начала 2019 года; снижено значение LGD (уровень потерь при дефолте) в части расчета кредитного риска для государственных предприятий (с 45% до 30%); урегулирован вопрос оценки кредитного риска по операциям СВОП. Установлены условия, при которых кредитный риск по таким операциям не возникает.

Кроме того, расширен перечень инструментов выполнения обязательств должника другими участниками группы, в частности предусмотрена возможность использования финансовых поручительств и безотзывных резервных аккредитивов;

В добавок, определено, что банки в работе могут использовать финансовую отчетность заемщиков, полученную из открытых источников информации (например, сайты компании и НКЦБФР), уточнен ряд требований по контролю за залогом; введен порядок оценки кредитного риска ОСМД.

Эти изменения позволят более полно учесть текущие обстоятельства, в частности особенности посткризисной работы с заемщиками.

Документ также дополнен новым разделом, регулирующим оценку кредитов, предоставленных для реализации инвестиционных проектов.

Напоминаем, Положение было утверждено в конце июня 2016 года.

По материалам: "Дело"
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Теги: банки , кредиты , нбу

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Банки не будут обязаны страховать все залоги до 2019 года | Банки | Дело
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