Банки против регулятора: на чьей стороне суды?

Окружной административный суд Киева 19 января подтвердил правомерность отзыва банковской лицензии и ликвидации ОАО "КСГ Банк". Об этом сообщается на официальном портале Национального банка Украины.

Напомним, Национальный банк Украины 30 августа 2016 принял решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации ОАО "КСГ Банк" за систематические нарушения в сфере финансового мониторинга — КСГ Банк проводил схемы, связанные с конвертацией безналичных средств в наличность. Информацию об этом НБУ передал в правоохранительные органы.

Как следует из материалов судебного дела, один из акционеров банка, Сергей Касьянов осенью 2016 обратился в суд с просьбой признать противоправными и отменить решение Правления НБУ об отзыве банковской лицензии КСГ Банка и решения исполнительной дирекции ФГВФЛ о начале процедуры ликвидации данного банка.

По результатам рассмотрения административного иска и материалов, послуживших основанием вывода банка с рынка, суд принял постановление, которым в удовлетворении исковых требований акционера ПАО "КСГ Банк" отказал полностью.

Постановление в отношении банка — звено целого ряда правосудных решений, принятых украинскими судами различных инстанций касательно вывода нежизнеспособных банков с рынка. Всего на 1 января 2017 года суды 11 раз подтверждали правомерность принятых Национальным банком Украины решений по выведенных с рынка банков.

Однако некоторые судьи становятся на сторону банков, в отношении которых уже принято решение о признании их неплатежеспособными. По данным на 1 января 2017 суды приняли 12 таких решений.

Национальный банк видит в этом системные риски для финансовой стабильности: судебная система используется владельцами нежизнеспособных банков, как квази-легитимный инструмент возврата таких банков на рынок. Это, в свою очередь, мешает НБУ эффективно проводить очистку банковского сектора от "банков-зомби" и "банков-моек".

Национальный банк отмечает необходимость скорейшего проведения качественной судебной реформы, которая делала невозможным коррупционные действия, повысила эффективность судебной системы и вернула доверие к решениям судов, бизнеса и общества.