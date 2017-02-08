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Банки смогут купить больше валюты

08 февраля 2017, 17:04
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Банкам разрешили купить валюты в объеме до 0,5% от размера регулятивного капитала

Банки смогут купить больше валюты | Банки | Дело Увеличить картинку

Национальный банк Украины смягчил требования по покупке банками иностранной валюты на межбанковском валютном рынке.

До сих пор общий объем покупки банками иностранных валют и банковских металлов за гривни не мог превышать объема их продажи более чем на 0,1% от размера регулятивного капитала банка (в эквиваленте). Отныне размер чистой покупки банками валюты сможет больше — до 0,5% от размера регулятивного капитала банка (в эквиваленте).

По мнению регулятора, это даст банкам более широкие возможности для управления своей валютной позицией, а рынку в целом — возможности более активной торговли и самостоятельного поиска курса равновесия.

При этом какого-либо значительного влияния на рынок это не окажет. По словам аналитика банковского рынка инвесткомпании ICU Михаила Демкива, даже если все банки решат в один момент выбрать лимит по покупке валюты, они смогут выкупить лишь $25-26 млн. "Только банки из топ-10 смогут купить больше $1 млн. До этого указанные суммы были в пять раз меньше", — отмечает Демкив.

По материалам: "Дело"
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Теги: валюта , нбу

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