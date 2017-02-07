Банковская система Украины в 2016 году получила рекордный убыток

Убыток банковского сектора в прошлом году составил 159 млрд грн, что обусловлено резервированием кредитного портфеля ПриватБанка в конце года.

Тем не менее, в Нацбанке считают, что украинские банки могут выйти на прибыль в 2017 году. Об этом говорится в пресс-релизе НБУ со ссылкой на второй регулярный отчет "Обзор банковского сектора" по итогам 2016 года.

"В 2016 году зафиксирован исторически высокий убыток банковского сектора — 159 млрд грн, что обусловлено резервированием кредитного портфеля ПриватБанка в конце года. Для остальных банков отчисления в резервы значительно снизились, а совокупные убытки уменьшились до 23 млрд грн по сравнению с 66 млрд грн в 2015 году. Заложены предпосылки для выхода сектора на прибыльную деятельность в 2017 году (без учета фактора ПриватБанка)", — говорится в сообщении.

Как отмечается в сообщении, практически все банки в полной мере выполнили планы капитализации, разработанные по результатам диагностического обследования, большинство банков выполнили трехлетний план досрочно.