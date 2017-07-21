Белорусский претендент на Сбербанк купил финучреждение в Беларуси

Белорусский бизнесмен Виктор Прокопеня получил санкцию от властей Беларуси на покупку государственного Паритетбанка за $50 млн. Соответствующий указ президент Александр Лукашенко подписал 18 июля, сообщает инвесткомпания VP Capital, которой владеет Прокопеня.

"После одобрения президентом, Прокопеню ждет процесс подписания договора купли-продажи и других сопутствующих документов. В VP Capital не скрывают, что банк будет существенно докапитализирован. Владельцам оставшихся 0,17% акций, которые распределены между 2 565 акционерами, будет сделано предложение о выкупе их акции по двойной цене", — говорится в релизе.

Докапитализация Паритетбанку нужна в первую очередь для последующей покупки украинского Сбербанка. Документы на потенциальную сделку Виктор Прокопеня подал в НБУ в конце июня.

"В ситуации, когда одобрение сделки может занять достаточно длительное время, конечная цена покупки может быть разной. Капитал Паритетбанка более $50 млн. Чистые активы Сбербанка Украины сегодня $140 млн, а не $235-470 млн. И банки сегодня не стоят своего капитала", — говорил Прокопеня в интервью Delo.UA.

Российский Сбербанк еще в марте этого года достиг предварительного соглашения о продаже своих активов в Украине с "белорусско-латвийским" консорциумом инвесторов, за которым на деле стояли сын известного российского олигарха Михаила Гуцериева ("Руснефть", "Бинбанк", "Эльдорадо") 29-летний Саид и еще один россиянин — Григорий Гусельников. Последний владеет контрольным пакетом акций в латвийском Norvik Bank, с 2001 года он работал в структуре Бинбанка Михаила Гуцериева, а с 2008-го — был его президентом.

77,5% Сбербанка намерен купить Саид Гуцериев. С Виктором Прокопеней у него были общие бизнес-проекты в IT-секторе. Связанность их заявок на покупку Сбербанка Прокопеня категорически отрицает.

"Я знал, что Сбербанк продает украинскую дочку. Информация о продаже широко освещается в прессе. Я подал заявку, потому что это хорошая инвестиция и потому что это логичное и важное развитие моего бизнеса. Мне не нужно обсуждать мои бизнес-решения с Гуцериевым", — подчеркивал он.

НБУ рассматривает заявки Гуцериева/Гусельникова с апреля этого года. Как отмечают в регуляторе, кандидаты не сразу подали полные пакеты необходимых документов, из-за чего рассмотрение их предложений затягивается.

Пакет Прокопени изначально был полным. Вердикт по его заявке НБУ должен дать до конца сентября.