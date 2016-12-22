Без паники: Выдача наличных из банкоматов ПриватБанка уменьшилась вдвое

Объемы выдачи наличных средств через банкоматы государственного ПриватБанка сократились до 1 млрд грн в сутки. Об этом сообщают в пресс-службе финучреждения, ссылаясь на председателя правления банка Александра Шлапака.

При этом ранее в Нацбанке сообщали, что 19 декабря после решения о национализации ПриватБанка только через банкоматы финучреждения было снято 2 млрд грн.

"Уже сегодня объемы выдачи наличных в сети банкоматов банка вернулись к приемлемым показателям 2016 года — 1 млрд гривень в сутки, а за последние сутки в банке оформлено более 2 тыс. новых депозитов, не только гривневых", — сообщил Шлапак.

По словам председателя правления, ситуация стабилизировалась. "Уже сегодня цифры и статистика работы банка говорят о том, что ситуация стабилизировалась и сверхлимитная поддержка банка со стороны владельцев и регулятора, надеюсь, в будущем не понадобится", — подчеркивает Шлапак.

В пресс-службе ПриватБанка сообщают, что 22 декабря будет объявлен персональный состав нового правления и наблюдательного совета, а также будет принято решение по доступу к средствам на депозитах юридических лиц и валютным средствам.

Напомним, правительство объявило о национализации ПриватБанка в понедельник, 19 декабря. А уже 21 декабря Минфин и Фонд гарантирования вкладов физлиц подписали договор о продаже 100% акций финучреждения. Нацбанк, в свою очередь, уже выдал финучреждению 15 млрд грн кредита рефинансирования, после чего на корсчете ПриватБанка находилось 15,5 млрд грн.

Кроме того, чтобы прекратить отток средств из ПриватБанка, Верховная Рада приняла закон, который предоставляет госгарантии для Ощадбанка, Укрэксимбанка и ПриватБанка по 100% вкладов физлиц даже на сумму, превышающую 200 тыс. грн.