Благодаря национализации ПриватБанка, НБУ перечислит в бюджет на 14 млрд грн больше

Национальный банк Украины сможет выполнить план отчисления прибыли в госбюджет-2017 в размере 45 млрд грн, несмотря на первоначальную ее оценку в 35,5 млрд грн, сообщила глава НБУ Валерия Гонтарева.

"Благодаря национализации ПриватБанка мы сможем расформировать резервы (созданные из-за просрочки ПриватБанком рефинансирования НБУ ). Они как раз и пойдут на прибыль Нацбанка, и мы сможем заплатить больше", — пояснила она в эфире радио "Вести" в четверг вечером.

Гонтарева уточнила, что резервы были сформированы в размере 14 млрд грн, так как ПриватБанк просрочил погашение 14 млрд грн из 19 млрд грн рефинансирования.

Как сообщалось, В 2015 году центробанк в октябре-декабре перечислил в госбюджет прошлогоднюю прибыль 38,2 млрд грн тремя месячными траншами — 10, 14 и 14,2 млрд грн.