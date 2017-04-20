Бывшие руководители СК "Оранта" объявлены в международный розыск

20 апреля 2017, 11:23
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Олега Спилку и Александра Тыминского обвиняют в хищениях на 10 млн долларов

Бывшие руководители СК Увеличить картинку

Интерпол по просьбе Украины объявил в международный розыск бывшего главу наблюдательного совета НАСК "Оранта" Олега Спилку и члена набсовета компании Александра Тыминского. Об этом сообщила юридическая фирма "Ильяшев и Партнеры", которая представляет интересы крупнейшего акционера "Оранты" — БТА Банка (Казахстан).

"О.Спилка и А.Тыминский обвиняются в расхищении имущества НАСК "Оранта" на сумму более 10 млн долларов. Согласно материалам уголовного производства, в 2008 г. по организованной подозреваемыми схеме состоялась передача подконтрольной им фирме прав на товарные знаки НАСК "Оранта". Цена сделки составила 6 млн грн. Два месяца спустя те же знаки были переданы обратно "Оранте" в аренду сроком на пять лет, за что страховая компания заплатила свыше 65 млн грн. В 2009 г. по аналогичной схеме был произведен вывод средств при продаже и обратной покупке НАСК "Оранта" долей в уставном капитале ООО "Гарант-АСИСТАНС", в результате которых компании был нанесен ущерб в размере 16 млн грн", — сказано в сообщении.

Следственное управление Главного управления Национальной полиции в г. Киеве предъявило подозрение гражданам Спилке и Тыминскому по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах или организованной группой) с санкцией до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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Теги: оранта , интерпол

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